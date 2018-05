Cavadas reimplanta a un marine la mano que se amputó en un submarino

El equipo del cirujano Pedro Cavadas ha reimplantado a un marine estadounidense de la US Naval Forces su mano derecha tras sufrir un accidente industrial traumático que le provocó la amputación del miembro a bordo de un submarino de los Estados Unidos de la VI Flota a 70 millas de Cartagena.

Así lo aseguró ayer el mismo cirujano, junto al almirante James Foggo, comandante de las US Naval Forces en Europa, y el Capitán Mike McGinnis, doctor de la US Navy, quienes agradecieron personalmente, ayer, en una rueda de prensa al doctor Cavadas y a todo su equipo la operación realizada al joven, de 21 años.

Tras llegar al hospital valenciano sobre las 4.30 horas de la madrugada del 28 de marzo, el equipo de Cavadas comenzó la operación, que tuvo una duración de aproximadamente cinco horas.

La dificultad residió, según indicó Cavadas, en que tardaron cerca de once horas desde el incidente hasta el hospital valenciano (a pesar de ser rescatado de urgencia en helicóptero), por lo que la mano estuvo demasiado tiempo expuesta a la falta de riego y el paciente requirió de una modificación en la técnica para poder hacer la intervención.

Así, el equipo de cirugía reconstructiva a cargo del doctor Pedro Cavadas explicó que se le realizó al paciente «un reimplante de la mano derecha a nivel del radio y cúbito distal».

La operación, indicó Cavadas, precisó de microcirugía y cirugía reconstructiva y un injerto de piel tomado del miembro inferior derecho para reimplantar la mano que había sido amputada en el accidente a la altura del antebrazo.

«Es mucho tiempo de isquemia por lo que tuvimos que hacer una modificación en la técnica para que la mano tuviera riego sanguíneo provisional antes de empezar el reimplante, colocando un tubo desde el muñón hasta la mano por 15 minutos para que recobrase el riego y comenzar la operación como si se acabara de amputar la extremidad», apuntó Cavadas.

Asimismo, el cirujano bromeó: «Da gusto operar a un soldado porque todo le viene bien, no tiene dolor, no le molesta nada. No me importaría realizar intervenciones a pacientes tan colaborativos y fáciles de manejar».

El paciente recibió el alta del 10 de abril y actualmente se encuentra recuperándose de la operación en Estados Unidos.