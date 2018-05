El lapsus de Rajoy con el nombre del alcalde de Alicante... que luego arregló

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, arrancó el mitin con un lapsus con el nombre del alcalde de Alicante, Luis Barcala, que, en cualquier caso, luego supo arreglar haciendo gala de su excelente habilidad como parlamentario. En el inicio de su intervención, Rajoy se dirigíó directamente al primer edil: "Querido alcalde de Alicante... que así se llama", dijo el presidente del gobierno en una frase en la que se quedó en blanco con el nombre del primer edil. El vacío quedó aún más claro cuando, acto seguido, se dirigió a Isabel Bonig, presidenta regional del PP, por su nombre y apellido completo que "se llamará", siguiendo con el juego de palabras, "presidenta de la Generalitat Valenciana".



Rajoy continuó con su intervención y, a sabiendas del error, lo enmendó unos minutos después cuando, aprovechando para refrendar a Luis Barcala como alcalde y a la vez como candidato a la Alcaldía en 2019, ya sí aludió al primer edil por su nombre. "Querido alcalde. Luis, te ha tocado y has querido. Te has ganado el puesto. Confiamos en ti y estamos seguros de que en las próximas elecciones conseguirás una mayoría que evitará cualquier pacto de despachos", aseguró Rajoy para arreglar el entuerto.



El PSPV no perdió la oportunidad de subrayar el lapsus del presidente en sus redes sociales.





????? Hoy M. Rajoy se olvida del nombre del alcalde de Alicante



?? La Comunitat lleva ya demasiado tiempo discriminada y olvidada por su Gobierno pic.twitter.com/5Y5uxcJloS — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 5 de mayo de 2018