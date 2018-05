"No hay nacionalismo más inútil en España que el de Compromís"

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Toni Cantó recrimina a Compromís que culpe a Madrid de todos los problemas de la Comunitat Valenciana y que no negocie para conseguir «un euro extra» para los valencianos, por lo que considera que «no hay un nacionalismo más inútil en España» que el del partido que lidera Mónica Oltra.

Durante «Los Desayunos de la Agencia Efe en el Colegio de Abogados de Valencia», Cantó resalta que el PNV o ERC al menos «pelean por sacar cosas para el lugar de donde provienen» mientras que la coalición valenciana «no da ni golpe, no se sienta a negociar ni consigue un euro extra para los valencianos». Y añade que «el voto de Compromís no vale ahora nada porque no han negociado nada» y asegura que «deberían tener al menos el valor de hacer el trabajo por el que se les paga, que es negociar». «No se arreglan las cosas -resalta- yendo un grupo de alcaldes socialistas o de Compromís con una pancarta» ya que «así no consigues ni un euro».

Por el contrario, destaca que Ciudadanos «va a conseguir para los valencianos», una bajada de impuestos para la clase media trabajadora, una semana más de paternidad, que 28.000 niños se puedan beneficiar de las ayudas para las escuelas de 0 a 3 años o una subida de las pensiones, gracias al trabajo para el que les pagan y que, según él, «el Botànic ha renunciado a hacer» en Madrid.

El diputado Cantó advierte que Compromís está «iniciando el mismo camino que se le permitió al nacionalismo catalán hace ya varias décadas» y sigue la misma hoja de ruta, como demuestra que hayan «arrebatado» al president de la Generalitat, Ximo Puig, tanto Educación como el control de los medios de comunicación públicos.

En su opinión, «el adoctrinamiento nos preocupa especialmente, pero también ver cómo el Estado y el PP o el PSOE, acomplejados o por perpetuarse en el poder, han cedido a todo lo que los nacionalistas les han planteado», y sentencia que el «viejo bipartidismo» permite el avance del secesionismo.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el requisito lingüístico «va asomando cada vez más la patita de la mano de Compromís» mientras que Ciudadanos no quiere que la lengua sea «una barrera para que vengan los mejores» a la C. Valenciana.

Ante esta perspectiva, asegura que los ciudadanos le piden que «no defrauden esa esperanza» de que su partido sea el freno a esa corriente.

Investigación a PSPV y Bloc

Cantó se refiere también a la supuesta financiación irregular del PSPV y del Bloc, sobre lo que ha dicho que perjudica a los valencianos y a la confianza que tienen en las instituciones». «El tripartito vendía hasta ahora que al menos ellos no robaban como el PP y ahora resulta que sí, que habían creado una financiación ilegal que no solo es un espejo de la Gürtel sino que utilizaba alguna de las empresas que se han visto en la financiación ilegal del PP», subraya. «Lo que me preocupa es que no solo estamos viendo un mecanismo para robar, sino un mecanismo que utilizan partidos para perpetuarse en el poder y crear redes clientelares», agrega. Y apunta que Compromís «lo está haciendo aquí» y PP y PSOE lo han hecho «toda la vida».

El diputado valenciano cree que el tripartito «está contribuyendo» a que no desaparezca la imagen de corrupción que ha proyectado la Comunitat Valenciana porque no se fija en el futuro sino que sigue «justificando sus torpezas con la corrupción del pasado».

Candidatura y pactos

En cuanto a su posible candidatura a la Presidencia de la Generalitat, Cantó indica que en verano tomará la decisión de si decide presentarse a las primarias de su partido, aunque nunca ha ocultado que «sería un orgullo» para él trabajar en la Comunitat Valenciana.

Indica también que deben verse «con naturalidad» los escenarios de pactos postelectorales, aunque asegura que Ciudadanos saldrá «a ganar las elecciones en todos los ayuntamientos y la Generalitat», si bien aceptaría pactos con cualquiera -PP o PSOE- que apoye sus propuestas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, aunque «no» se ve «gobernando con Compromís».