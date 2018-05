Muere José Luis Juan, concejal durante 16 años con Rita Barberà, diputado y senador

El ex diputado, senador y concejal del PP en el Ayuntamiento de València durante 16 años José Luis Juan falleció ayer domingo a los 78 años de edad, según informó el PP de la ciudad de València en su cuenta de Twitter.

Abogado de profesión, este político «popular» -que nació el 27 de junio en València y llegó al consistorio como asesor del CDS, estaba casado y tenía dos hijos- formó parte del equipo de gobierno de Rita Barberá entre 1991 y 2007, y fue diputado en el Congreso en la VII legislatura, entre 2000 y 2004, donde ocupó la portavocía adjunta de la Comisión de Presupuesto. Finalmente fue senador en la VIII legislatura, entre 2004 y 2008, cuando dejó su puesto en favor de María Ángeles Crespo, alcaldesa de Carlet. Asimismo, fue secretario general del PP provincial.

Desde la cuenta de Twitter de los «populares» en València han expresado su pésame a la familia y han señalado que «contribuyó con su entrega al servicio público a la transformación de Valencia». También el diputado José María Chiquillo mostró ayer su pésame en su cuenta de esta red social.

Durante la crisis que vivió el PP de la Comunitat Valenciana entre los partidarios de Eduardo Zaplana y los de Francisco Camps, Juan se significó como reconocido «zaplanista», siendo el único partidario del expresidente de la Generalitat y de sus representantes (José Joaquín Ripoll o Serafín Castellano) en el gobierno local de Rita Barberà.

En las elecciones municipales de mayo de 2007, José Luis Juan fue el único de los ediles que no repitió en la lista del PP, entrando en su lugar la entonces diputada Mª Àngels Ramón-Llin. «En 16 años -aseguró entonces en una entrevista a Levante-EMV- he trabajado con mucha libertad e ilusión, con muchos proyectos, pero siempre he estado respaldado por la alcaldesa Rita Barberà». Entre sus logros a nivel municipal, él mismo destacaba la ampliación a Comercios de la concejalía de Mercados y la creación de la Fundación Empleo.

«De lo que más satisfecho estoy -subraya el todavía entonces edil- es de haber generado un clima de consenso en un sector complicado. Es mucho más numerosa la gente de la que percibo una simpatía mutua, aunque a veces no contentas a todo el mundo».

Tal como indicaba en esa misma entrevista, su actividad como concejal de Comercio y Mercados en el Ayuntamiento de València tenía relación con su labor como senador, ya que trabajó en dos comisiones relacionada con estas áreas. En la Cámara Alta, José Luis Juan fue también ponente del proyecto de ley de signos para personas sordas.