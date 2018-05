Rodríguez: "No vemos problema en el nombramiento de Moreno en À Punt"

El portavoz del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, ha afirmado este mañana que desde el PSPV "no se ve problema" en el nombramiento del exdiputado socialista en las Corts Valencianes Josep Moreno como director de Comunicación de À Punt Media. Además, ha descartado que aquellas personas que "en un momento determinado" se dedican a "la política" queden "inhabilitadas de por vida" para dedicarse posteriormente a otras cosas y ha instado a "reflexionar" en este sentido.

El nombramiento ha traído polémica desde que el medio solicitara al Consell la creación de una cuarta plaza directiva cuya designación se haría a dedo. El ejecutivo valenciano aprobó la petición de À Punt y el Consell Rector aprobó la propuesta de Empar Marco, directora general, que nombró a Josep Moreno.

Así, Rodríguez ha agregado que "sería sorprendente que el mero hecho de haber sido diputado una vez, transcurridos los años que la ley establece para que no se produzca incompatibilidad", haga que "se acabe inhabilitando a una persona para el ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional".

Rodríguez ha apelado al "funcionamiento independiente" del consejo de la citada entidad y ha valorado la "vinculación" profesional y "claramente probada" de Moreno con "el mundo de la Comunicación, del marketing y la información institucional", áreas a las que se ha dedicado a lo largo de su carrera profesional, siempre vinculadas a la política.

Rodríguez, al igual que la vicepresidenta Mónica Oltra, ha asegurado haberse enterado "por los medios de comunicación" de este nombramiento, un hecho que ambos valoran como "positivo" porque demuestra "el funcionamiento independiente de À Punt de la dinámica partidista", ha afirmado Rodríguez.

Oltra reafirma la "autonomía" del Consell Rector

Pese a que no ha entrado a valorar políticamente el nombramiento, la vicepresidenta Oltra ha insistido en la total independencia y "autonomía total" de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para hacer los nombramientos pertinentes. "Si diera mi opinión, estaría influyendo en el proceso", ha señalado Oltra.

Así lo ha manifestado Oltra hoy en un acto junto a Rodríguez en la Diputación, tras ser preguntada por los periodistas sobre el nombramiento de Moreno. "Cada uno tendrá su opinión, seguramente, pero si doy mi opinión como portavoz del Consell sobre la decisión del Consell Rector, estoy influyendo en el Consell Rector, y no debo hacerlo", ha reiterado Oltra.

Preguntada por si le parece que se repiten "viejos modos" del PP con ese nombramiento, la vicepresidenta ha señalado que espera que no, y ha insistido en que el Consell no ha intervenido en la ley de la Radiotelevisión Valenciana, ya que no tuvo "iniciativa legislativa", con el fin de que fuera la norma que Les Corts quisieran, ni tampoco en las decisiones del Consell Rector.

"Me preocuparía que se hiciera un nombramiento fruto de la interferencia del Gobierno valenciano o de cualquier partido, pero como ha sido decisión del CVMC, que tiene autonomía total e independencia del gobierno y de los partidos que lo forman, es una decisión que tiene que valorar el Consell Rector", ha destacado Oltra.