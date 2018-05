Taxistas piden una moratoria para adaptar los taxis a la ley

La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi sigue luchando por conseguir la moratoria en la última semana que vence el plazo que marca la ley para adaptar la segunda y tercera licencia. Mientras ya están comprando vehículos adaptados para personas con capacidad de movilidad reducida, a su vez los taxistas con más de una autorización están a la espera de conocer las conclusiones de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat para saber cuál será su futuro.

Y es que, para evitar llegar al Tribunal Constitucional, Administración Central y Autonómica intentarán resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 6.2 y 17 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana, que afectan directamente a la cantidad de licencias que podrá mantener un taxista.

Por ello, su presidenta, Isabel Segura, se ha reunido con la directora general de la Generalitat de Relaciones con el Estado, Daría Terrádez, para conocer de primera mano los plazos de negociación de ambas administraciones, con la intención de saber si las conclusiones se publicarán esta semana, antes de que venza el plazo que marca la ley para adaptar.

En este sentido, la Directora General de Relaciones con el Estado ha asegurado a la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi que se han iniciado las negociaciones al respecto y que la Comisión Bilateral tiene un plazo de nueve meses, desde la publicación de la ley en el DOGV, para presentar sus conclusiones, para saber si se llega a un acuerdo o si, por el contrario, se apela al Constitucional.

Es decir, Generalitat y Gobierno Central tienen hasta el mes de agosto para determinar la retirada o no de algún punto de la normativa, por su posible inconstitucionalidad, como el de no poder acumular más de una autorización por persona. "Sin duda, el acuerdo al que se llegue, sea cual sea, afectará de pleno a los taxistas con más de una licencia que debemos cumplir con los plazos de la ley y adaptar la segunda y tercera licencia esta semana, un tiempo insuficiente para que la Comisión Bilateral haya determinado ya si modifica o no el punto de la ley relativo a la acumulación de licencias", manifiesta Isabel Segura.

En este caso la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio desprecia a los afectados asegurando que no es importante la moratoria porque son una minoría, según fuentes de la Plataforma. "Definitivamente el actual gobierno autonómico no gobierna pensando en todos los ciudadanos y utiliza las minorías cuando le interesa, cuando saca un rédito político y oportunista, cuando socialmente queda bien estar al lado de ellas", concluyen desde la entidad.

Por ello, la Plataforma apela al Consell para que aplique la lógica y en esta última semana de plazo apruebe una moratoria para adaptar autorizaciones, a la espera de la decisión de la Comisión Bilateral. De esta forma, se evitará, a su juicio, que los taxistas hipotequen su futuro y el de sus familias, y también las posibles indemnizaciones de la Administración a los taxistas que hayan adaptado por los daños y perjuicios generados por su pronta aplicación.