El ejército valenciano anuncia actividades conmemorativas por el día de las Fuerzas Armadas en la Comunitat Valenciana

Los cuerpos militares de la Comunitat Valenciana realizarán una serie de actividades abiertas al público durante la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas, del 19 al 27 de mayo, entre las que destacan jornadas de puertas abiertas y un "Museo Vivo" histórico en València.

Altos cargos de las Fuerzas Armadas han presentado esta mañana en el Acuartelamiento de Santo Domingo de València, antigua Capitanía General, estas iniciativas con las que el Ejército pretende "acercase a la ciudadanía" y a las que se añaden conferencias o exposiciones en Castellón y actos de jura de bandera.

El teniente general Francisco José Gan Pampols, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, ha afirmado que con estas jornadas pretenden "reforzar esa imagen que necesita la sociedad española de sus Fuerzas Armadas".

"No se puede querer lo que no se conoce, pero tampoco opinar sobre lo que no se conoce. En este tiempo en el que vivimos en el que en muchas ocasiones las opiniones se reducen a 140 o 280 caracteres, hace falta generar un poco más de criterio", ha asegurado Gan Pampols.

Entre las actividades programadas se encuentra una jornada doble de puertas abiertas en el Acuartelamiento de Santo Domingo los días 19 y 20 de mayo, en las que se realizarán recorridos de contenido histórico por el complejo del siglo XIII que es "la joya gótica valenciana más importante de la Comunitat", según ha expresado el coronel Enrique Manglano.

Estas jornadas, que el año pasado recibieron alrededor de 8.000 visitantes, consistirán en permitir la entrada gratuita del público de 10 a 20 horas y contarán con visitas guiadas, talleres infantiles y explicaciones en la Capilla de los Reyes, así como patrullas de recreación histórica.

Además, en esas fechas también permanecerá abierto al público el Acuartelamiento de San Juan de Ribera, donde se encontrarán diferentes stands de los departamentos militares y se expondrán vehículos y armamento de todas las unidades militares del Ejército radicadas en València, tanto de Tierra y Aire como de la Armada.

Por otra parte, durante el 26 y 27 de mayo, en el Museo Histórico Militar de Valencia situado en San Juan de la Ribera, se acogerá el 'Museo Vivo' en el que se expondrán quince vehículos militares históricos desde 1931 hasta los años setenta y se realizarán recreaciones históricas del ejército español en épocas pasadas para mostrar su evolución.

Entre las piezas expuestas en estas jornadas interactivas y dirigidas especialmente a un público familiar, destacan vehículos empleados en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, así como un vehículo único en la actualidad como es una autoametralladora de los guardias de asalto de la II República.

La mayor novedad en la edición de este año será una retreta, un concierto de música militar que incluye partituras "más emocionales" y que puede "interesar especialmente a quienes realizaron el servicio militar obligatorio".