La concertada gana tres aulas más en el "arreglo" escolar para el nuevo curso

El «arreglo» o la planificación escolar de la concertada para el próximo curso en Infantil y Primaria y Educación Especial deja un balance positivo de tres unidades más con respecto a este curso en el conjunto de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos, según la Conselleria de Educación.

La suma de nuevas aulas y la resta de supresiones de unidades de Infantil, Primaria, Educación Especial y aulas de Integración para el próximo curso 2018-19, según asegura conselleria «ofrece un saldo positivo de tres unidades más con respecto al curso actual». «Específicamente de Educación Especial hay 12 aulas nuevas», añaden.

El departamento del conseller Vicent Marzà asegura que no se están suprimiendo más unidades que la continuación de las cerradas este curso, como es el caso de una de las tres aulas de Infantil de 5 años del colegio Pureza de María del Grau de València (este año ya habían perdido una de cuatro años). Igualmente a los 27 colegios a los que no se les renovó el concierto de Bachillerato, tras suprimir este curso las aulas de primero, el próximo verán canceladas las segundo. De este cierre se libran dos de los siete colegios que ganaron en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la suspensión cautelar de la no renovación del concierto de Bachillerato y aportaron los avales exigidos. Son El Pilar y La Purísima de València.

La supresión de unidades en cualquier escuela sostenida con fondos públicos que se ha aprobado para el próximo curso es por la progresión de los niveles suprimidos este curso o porque no se llega a la ratio mínima de alumnos por clase», explica Educación.

Unas 100 personas, entre familias, alumnos y profesores del colegio Pureza de María del Grau protestaron ayer contra el cierre de aulas de Infantil ante la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat, donde Marzà asistía a un acto. A la salida, el conseller aceptó reunirse con tres representantes de este centro católico del Cabanyal-Canyamelar y escuchó sus argumentos.