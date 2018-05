Podemos fuerza al bipartito a aceptar sus exigencias en el Consell del Audiovisual

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSPV, Podem, Compromís y Cs y el rechazo del PP, la ley por la que se crea el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, pero con el compromiso de tramitar una proposición no de ley para que el presidente de este órgano será elegido por las Corts y que el Consell elija a dos miembros pero "previa su comparecencia" en la cámara autonómica para evaluar "su idoneidad".

Durante el debate, el diputado de la formación morada Antonio Montiel ha mostrado su rechazo a la forma de elegir a los miembros de este órgano al considerar que se ponía en riesgo su independencia del poder político porque dos de sus siete miembros era elegido por el Consell, mientras que las Corts escogían a cinco, lo que conlleva que un tercio los miembros eran designados por el ejecutivo autonómico. Asimismo, el jefe del Consell, Ximo Puig, decidía al presidente del Consejo de entre los siete miembros.

Ante esta advertencia, se ha suspendido la sesión plenaria durante 25 minutos para pactar entre todos los grupos una enmienda transaccional que finalmente no ha salido adelante porque el PP ha rechazado firmarla y sin la rúbrica de todos los grupos no puede debatirse.

El 'popular' Jorge Bellver ha achacado la decisión a dos motivos: que no era responsabilidad del PP que "Podemos le marque un gol por la escuadra" a las otras formaciones y el segundo porque considera que ha habido meses "suficiente" para llegar a un acuerdo. "Hasta que no ha llegado el órdago de Montiel no han estado dispuestos a ceder, pues acéptenle la enmienda o vótenla", ha espetado al resto de formaciones.

No obstante, se ha conseguido sacar adelante la norma al alcanzar el compromiso de presentar este mismo viernes la proposición no de ley para su trámite por lectura única en un pleno de Les Corts que contemple los nuevos compromisos.

Por tanto, la Comunitat contará con un Consejo Audiovisual como "autoridad independiente, encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarias en el ámbito de los medios audiovisuales". Además, una entidad de derecho público con autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones e independencia respecto de cualquier control político en sus decisiones.

La norma incluye que la oposición para la provisión definitiva de puestos de trabajo en la nueva radio y televisión valenciana se celebrará dentro del plazo máximo de tres años. En ellas se valorará la experiencia en la extinta RTVV, la CVMC o en otro ente audiovisual público, aunque "no podrá suponer la exclusión por completo de quien no cuente con alguno de estos méritos".

Durante el debate parlamentario, el diputado de Cs Toni Subiela ha considerado "esencial" la creación de este organismo para que "los medios de comunicación velen por los derechos y libertades y que no pase en otros territorios en los que la libre expresión de ideas y opiniones y el derecho ciudadanía a recibir información plural y veraz se impide sistemáticamente".

"Necesitamos un sector libre, plural e independiente del poder político que genera actividad económica de forma eficiente y en el que prevalezca el sentido común y la profesionalidad siempre alejado de ideologías totalitarias y sectarias que tanto daño hacen al sector audiovisual", ha remarcado.

Por su parte, Antonio Montiel, de Podemos, ha advertido de que si un tercio de los miembros del Consejo son nombrados por el Consell "es muy poco posible y difícil que sea independiente". "Esto no es una cuestión baladí", ha alertado.

Montiel ha llamado atención "a todos", especialmente a los partidos del Consell por no apoyar sus enmiendas para revertir esta situación, porque, a su juicio, esta forma legislar" muy lejos principios de regeneración democrática" a los que se comprometió el gobierno valenciano con la ciudadanía.

Desde Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha destacado que el espíritu de la norma es "situar el modelo audiovisual valenciano más cerca de los de Europa y más lejos de la triste realidad que supone el español". Ha resaltado así que traslada competencias que ahora tiene el gobierno a un "órgano independiente" como son las licencias de TDT, la redacción de los pliegos de condiciones para concursos de medios de comunicación o posibles sanciones.

A su juicio, con esta norma se da un paso para "contar con un modelo audiovisual avanzado que deje atrás décadas de manipulación y uso partidista de los medios públicos. "Hoy, los valencianos damos un paso para que no pasen lo que ha pasado estos días en RTVE. Nuestro trabajo debe ser permitir que los periodista ejerzan de periodistas y no que pongan en riesgo su trabajo, sino que ejerzan de manera libre su profesión", ha destacado para señalar que con la aprobación de esta norma "se da paso importante en la buena dirección".

Asimismo, la parlamentaria Mercedes Caballero (PSPV) ha reivindicado la necesidad de ciudadanos "libres, informados y formados" con medios "plurales sin injerencias de los poderes políticos". "No queremos medias verdades, grandes mentiras ni más viernes negros. No queremos más dimisiones, ni injerencias y de esto va esta ley, de que por fin se velara por los derechos de los ciudadanos y también de los medios de comunicación", ha reivindicado.

"En los sistemas democráticos más avanzados resulta necesario desvincular el poder político de los medios comunicación porque eso garantiza la libertad y la pluralidad", ha remarcado, para destacar que, con esta ley, las competencias que están en el ejecutivo pasan ahora a una autoridad independiente y no supone coste adicional.

No obstante, para el diputado del PP Jorge Bellver ha acusado al Consell de querer un Consejo Audiovisual "a su servicio, pagado con dinero público y en manos de sus amigos". "Lo que han hecho con esta ley es poner todo lo que tiene ver materia audiovisual en manos de sus amigo", ha subrayado.

"Hablan de pluralidad, independencia, pero exactamente lo que están haciendo en la televisión van a hacer en este Consejo y es que si van a la página web de À Punt si ven alguna noticia referente a la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc la invito a un café", ha espetado a Caballero.

Bellver se ha dirigido a la bancada de Cs para manifestarles que le "costaba creer" u apoyo a esta norma. "No puedo entender que hagan viable lo que no quieren para Cataluña porque allí en su programa abogan por cerrar el Consejo audiovisual catalán".

Para el diputado 'popular', la formación naranja "se están convirtiendo en colaboradores necesarios del tripartito y se han convertido en el celofán de la catalanización de esta tierra" porque les ha recriminado que hayan dotado a la Comunitat de medios al servicios del Consell y para "crear chiringuitos".

Sobre esta cuestión, Subiela (Cs) ha subrayado que no quieren que À Punt sea "TV3, pero tampoco RTVE" y ha puntualizado que en Cataluña lo que se ha pedido es eliminar el Consejo "tal y como está ahora" y así lo pedirán si el valenciano "se convierte en eso". "Esperamos que este consejo no se mire en el espejo del catalán. Cs no ha venido para conformarse y rendirse, sino lucharemos para que haya medios de comunicación dignos en esta tierra", ha reivindicado.