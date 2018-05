La enseñanza concertada acusa a la Generalitat de discriminar a sus alumnos

El actual portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, ha afirmado que "la Generalitat segrega a los ciudadanos por el modelo educativo que eligen para sus hijos e incumple la Constitución y lo que ha reconocido el Tribunal Constitucional en reciente sentencia, ya que sostiene con fondos públicos a los alumnos de los centros públicos y concertados, pero ni los trata por igual ni les da los mismos recursos a los centros".



La Mesa por la Educación en Libertad, es un "Salvem la concertada" que patronales, Ampa y sindicatos docentes de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos constituyeron en diciembre de 2015 para hacer frente a los "ataques" del Consell del Botànic a este modelo educativo.



Esta plataforma ha emitido hoy un comunicado en el que critica que la Conselleria de Educación "no trata por igual el arreglo escolar de la pública y la concertada; los auxiliares de conversación de la pública y la concertada; los cursos de formación en el extranjero para docentes de la pública o la concertada o las becas universitarias si eliges universidad pública o privada. Parece que sólo existe y tiene derechos la red pública".



El portavoz de la Mesa, Vicente Morro, subraya que "con estas políticas educativas la Generalitat perjudica la libertad de elección de los padres ya que prima una red sobre la otra cuando es ampliamente conocido que multitud de resoluciones establecen que son complementarias, nunca subsidiaria la concertada con respecto a la pública".



"Es inaudito que no se haya publicado el arreglo escolar de la concertada"

el«arreglo» o la planificación escolar de la concertada para el próximo curso en Infantil y Primaria y Educación Especial deja un balance positivo de tres unidades más con respecto a este curso en el conjunto de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos, según la Conselleria de Educación.

Para Morro "es inaudito que dijeran que el arreglo escolar sería conjunto y a estas alturas no se haya publicado el arreglo de la concertada, aunque se está comunicando ahora de forma individual a los centros y muchas de las alegaciones serán resueltas con el proceso de matriculación ya en curso, mientras que en la pública se ha hecho varias semanas antes". Levante-EMV avanzó ayer que

La suma de nuevas aulas y la resta de supresiones de unidades de Infantil, Primaria, Educación Especial y aulas de Integración para el próximo curso 2018-19, según asegura conselleria «ofrece un saldo positivo de tres unidades más con respecto al curso actual». «Específicamente de Educación Especial hay 12 aulas nuevas», añaden.

"¿Por qué a la pública sí y a la concertada no?"

"Esde los padres a los que se condiciona su libertad de elección al cerrar aulas sin dejarles elegir. En la actualidad se hace una arreglo escolar al gusto de conselleria con sus necesidades en el municipio o distrito, pero no contando con la demanda social real de las familias y de su libre elección por un centro público o concertado", detaca MorroPara el portavoz de la Mesa "quieren extender la falta de libertad de elección a todos los ámbitos pero no se lo vamos a permitir. Consideramos queporque los ciudadanos, que sostenemos ambas redes con nuestros impuestos, debemos poder elegir libremente"."¿Dónde está la gratuidad en el bono infantil para las aulas de dos años?, ¿por qué no se cubren clases de refuerzo gratuitas para los alumnos de la concertada?, ¿por qué en la concertada no puede haber profesorado adicional para mejorar el éxito escolar del conjunto del alumnado?, ¿por qué no se dota con los recursos necesarios a los alumnos con necesidades educativas especiales en la concertada?, ¿por qué unos pueden tener gratuitamente auxiliares de conversación y otros no?, ¿por qué no se amplían los auxiliares administrativos de los centros concertados si la burocracia es la misma para ambas redes?, ¿por qué no se puede ampliar el profesorado de la concertada como sucede en la pública con miles de nuevas plazas cuando el alumnado sigue decreciendo?..." se ha cuestionado Morro.El portavoz resalta que "podríamos seguir haciendo muchas preguntas a Marzà de por qué a la pública sí y a la concertada no pero la respuesta es obvia, porque".Por último, ha concluido señalando que la falta de libertad de elección de las familias ya afecta incluso en los centros públicos "donde, por ejemplo,y su alternativa, dejando de lado la formación en valores de los alumnos, tan importante en la sociedad de hoy".