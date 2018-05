Ecologistes se oponen a ampliar el vertedero de Dos Aguas

Ecologistas en Acción se ha opuesto frotalmente a la ampliación proyectada en el vertedero de Dos Aguas ya que, según aseguran, incumple la legislación. La organización ha presentado alegaciones contra el proyecto de alargar la vida útil del basurero otros 2,2 años (hasta febrero de 2025) ya que entienden que es ilegal al no estar previsto el incremento de capacidad y la modificación del vertedero que ello conllevaría en el Plan Integral de Residuos de la C. Valenciana. «Existe jurisprudencia, el TSJCV desestimó la ampliación del vertedero de Alicante en 2017 por este motivo», apuntan desde la organización. Además consideran que no se han evaluado los riesgos ambientales de hacer más grande la instalación (que recibe el 60 % de la basura de Valencia) y que son «importantes» como el de incendios «al estar rodeado de una masa forestal» o del de generar más aguas tóxicas.