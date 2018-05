El tiempo en Valencia: Fin de semana con un día de calor asfixiante

El calor está a punto de irrumpir de lleno en la provincia de Valencia, según pone de manifiesto la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé para mañana temperaturas muy altas para esta época del año en buena parte del territorio. De hecho, en la ciudad de València se espera que el mercurio alcance los 26 grados y, en el sur, en puntos como en Xàtiva, incluso se llegue a los 31 o a los 29 de Gandia.

En concreto, la Aemet anuncia para mañana, sábado 12 de mayo, "cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes de evolución diurna y baja probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde". Las temperaturas mínimas irán "en descenso", mientras que las máximas experimentarán "ascensos localmente" gracias a que en muchos puntos soplará el viento del sur y suroeste.

En la ciudad de València, la jornada de mañana estará fundamentalmente dominada por el sol, aunque también habrá nubes que irán aumentando a partir del mediodía y que incluso podrían dejar algún chubasco débil ocasional, sobre todo a partir de media tarde, cuando la probabilidad de lluvia crecerá hasta el 65 %.

En el sur de la provincia, por su parte, la situación será muy similar, aunque serán más probales las precipitaciones cuanto más al interior, donde a partir del mediodía ya habrá un 40 % de posibilidades de que las nubes descarguen. Allí, las temperaturas también serán muy altas, hasta llegar a alcanzar los 31 grados en puntos como Xàtiva.

En el norte, sin embargo, las nubes sólo harán acto de presencia en la parte central de la jornada en el interior de la provincia, mientras que en el litoral la probabilidad de lluvia será mucho mayor, sobre todo al final del día (hasta un 85 %) y, previsiblemente, podrá llegar en forma de tormenta.

En el norte de la provincia de Castelló la situación también estará dominada por las tormentas. De hecho, allí la Aemet ha decretado la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y viento durante la tarde-noche del sábado, cuando se esperan precipitaciones que alcance los 20 litros por metro cuadrado en una hora con rachas de viento de hasta 80 km/h.

En lo que se refiere al domingo, 13 de mayo, la Agencia Estatal de Meteorología espera para esa jornada que las nubes se retiren prácticamente de todo el territorio, aunque no llegarán a desaparecer. El termómetro tampoco subirá tanto como el sábado y, pese a que las temperaturas no serán bajas, tampoco serán tan altas como el día anterior. Así, en València se espera alcanzar máximas de 24 grados, al igual que en Xàtiva o Gandia, mientras que en el norte la diferencia térmica entre una jornada y otra no será tan acusada como en el resto del territorio.