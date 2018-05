Iglesias descarta pactos futuros con Compromís si no hay alianza en 2019

A Pablo Iglesias no le ha sentado nada bien que Compromís (especialmente el Bloc, su partido mayoritario) rechace una confluencia con Podemos para las elecciones autonómicas de 2019. De hecho, tiene ya decidido no reeditar nuevas alianzas en el futuro con la coalición que lidera Mónica Oltra si Compromís no acepta el pacto para las autonómicas de 2019.

Esas confluencias futuras a las que se refiere Iglesias son las elecciones europeas (que se celebrarán el mismo día que las autonómicas, el 26 de mayo de 2019) o las generales, previstas para 2020 pero que podrían adelantarse.

A ello se une que la relación con la lideresa de Compromís, Mónica Oltra, ya no es la que mantenían hace unos años, sino que se ha enfriado. Oltra estaría hoy más cerca de las posiciones políticas de Iñigo Errejón que de las de Iglesias.

Mientras, las lógicas tan distintas con las que funcionan la dirección nacional de Podemos que lidera Iglesias y la que comanda desde hace un año Antonio Estañ en la Comunitat Valenciana provoca que no exista ni una imagen de ambos juntos en acto público.

Tampoco la hubo ayer y fuentes del partido admiten que no es la mejor imagen que se puede dar.

Iglesias llegó en tren a València, se reunió por la mañana con educadoras, pensionistas, estibadores, eventuales de Correos y bomberos y por la tarde acudidó a un acto organizado por Frente Cívico, un grupo de presión ligado a Izquierda Unida y que tiene presencia, aunque minoritaria, dentro del Podemos valenciano.

Estañ e Iglesias coincidieron a la hora de comer. El propio síndic y líder autonómico lanzó por la tarde la imagen de ambos juntos sonriendo, consciente de que su ausencia del acto de Foro Cívico se iba a interpretar como un distanciamiento ya que el alicantino no era el candidato que Iglesias prefería para liderar Podemos en la Comunitat Valenciana puesto que su apuesta era la senadora Pilar Lima. De hecho, a la hora del acto de Iglesias con Frente Cívico en la Universitat de València (el segundo en un año organizado por el mismo foro y con la presencia de Iglesias) Estañ hablaba sobre su visión del modelo territorial en un acto de la fundación Nexe, vinculada a Compromís. Fuentes de la dirección de Podemos señalaron que el acto de Nexe ya estaba previsto con antelación y el de Iglesias se cerró más tarde y que por eso no coincidieron en público ayer.

Según ha sabido Levante-EMV, Iglesias se interesó durante la comida por la relación que Estañ y los suyos mantienen con Compromís y de las posibilidades de pacto para las autonómicas.

Ambos dirigentes acordaron intentar la confluencia con Compromís y EU, después de que esta formación tenga ya dirección con la que entablar negociaciones, aunque admiten que con Compromís es muy complicado. Pero también creen que Oltra jugará sus cartas si quiere ser presidenta. Iglesias se interesó por la financiación irregular de PSPV y el Bloc que afecta a ministros de Zapatero.