El 112 reduce de 2 kilómetros a 20 metros la precisión en la localización de emergencias

El Servicio de Emergencias 112 ha activado un nuevo sistema que multiplica por 4.000 la precisión de los equipos encargados de geolocalizar la llamada.

Pese a que se trata de una opción experimental y provisional, los técnicos que han desarrollado este sistema creen que en tanto llegan soluciones definitivas, el uso de la Ubicación Móvil Avanzada (AML por su siglas en inglés), contribuye a mejorar «notablemente» las capacidades del 112.

«La ubicación inexacta de una emergencia es un problema para los países de todo el mundo. En una emergencia, cada segundo cuenta. Pero cuando los rescatistas reciben datos de ubicación imprecisos de una persona que llama, no pueden enviar la ayuda lo suficientemente rápido. Esto cuesta tiempo, dinero y, lo más importante, vidas», subraya la Comisión Europea en su informe sobre la implantación del AML.

Miguel Mollá Ramos, jefe de Comunicaciones del 112 explica que hasta ahora la geolocalización- la posibilidad de que el operador que gestiona la emergencia conozca el emplazamiento exacto del demandante de auxilio– se basaba en el uso de datos suministrados por la operadora telefónica. «Generalmente es la posición de la antena que canaliza la llamada, o una triangulación si hay densidad suficiente», explica.

«El resultado es generalmente bueno si la emergencia se situa en una emplazamiento urbano y desciende notablemente si el usuario se encuentra en zonas de montaña o carreteras con problemas de cobertura», explica.

Según datos del 112, un 80% de las llamadas que entran en el servicio demandando auxilio ofrecen una escasa precisión y geolocalizan la llamada con un radio de unos 2 kilómetros.

El AML «manual», como gusta llamar a Miguel Mollá, eleva la precisión hasta situar la llamada en un radio de 20 metros.

«Este cambio –augura–es el más importante que se ha producido en el servicio en los últimos 15 años», añade el especialista.

La Generalitat Valenciana ha desarrollado un protocolo y una metodología propia para utilizar el AML mientras los responsables de regular las emergencias en el Gobierno central todavía desconocen que camino van a seguir. En Europa, el número de países que han incorporado el AML como estándar no cesa de aumentar. Varias comunidades autónomas se han puesto en contacto con la Agencia Valenciana de Prevención y Respuesta frente a las Emergencias para conocer los pormenores del desarrollo y adaptarlo a sus servicios 112.

«El AML no es ni una aplicación que haya que descargarse ni una tecnología que tenga que desarrollase. Se basa en el uso de SMS, que es algo que llevan todos los teléfonos», explica y que fue incorporado con todo su potencial a los smartphones Android desde el sistema operativo 4.0. Por su parte, Apple, fabricante de los I phones se ha comprometido a activar el AML en sus teléfonos móviles este mismo año.

En el futuro, el AML enviará datos precisos de posición en el mismo acto de marcar el 112 y sin que se requiera ninguna acción adicional por parte del usuario. El posicionamiento se produce con datos de la torre telefónica, de las antenas wifi más próximas y del GPS, eligiendo siempre en automático la opción más precisa.

El sistema «provisional» de la Generalitat se basa en el envío al usuario, previamente alertado por el operador– de un mensaje SMS con un enlace que el demandante de ayuda debe clicar, acto en el que legalmente permite el acceso a sus datos y por el que envía su precisa posición y el dato sobre el nivel de batería por si hubiera que acelerar la intervención.

Fuentes del 112 recuerdan que la aplicación de este protocolo no supone retraso alguno en el envío de los socorros, que se activan siempre de inmediato, aunque la geolocalización precisa permite corregir sobre la marcha el destino final de una ambulancia o unhelicóptero.