El dinero de Rajoy al transporte metropolitano de València: "fake news" para Puig, "limosna" para Ribó

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este jueves que el compromiso del Gobierno central de invertir 60 millones en el transporte metropolitano de València en tres años es "como una fake news" porque lo que le corresponde es 38 millones anuales: "No se va a cumplir con la ciudad de València y se hace un gran anuncio para situar los próximos años unos recursos que no sabemos ni dónde están ni cómo vendrán".

En declaraciones a los medios, ha indicado que el transporte metropolitano de València vive una situación "absolutamente anómala" porque "lo que le pertenece en una situación de justicia equitativa" son 38 millones de euros de inversión estatal y el Consell exige simplemente "lo que toca".

Puig ha recordado que Ciudadanos ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que no contemplaban ninguna partida para este transporte, para dotarlo con 10 millones de euros que ha sido aceptada por el Gobierno, pero ha incidido en que 10 millones no son 38. "¿Va a significar que van a rebajar también la aportación a Madrid y Barcelona? No tiene ningún sentido", ha agregado.

Según ha dicho, es "de aurora boreal" que el Gobierno diga que sí a estos 10 millones para este año y se anuncien 20 y 30 millones para los próximos dos ejercicios y que eso "se venda como si fuera un gran éxito".

"De verdad, ¿dónde está el éxito? El éxito es continuar marginando la Comunitat Valenciana y la ciudad de València y el área metropolitana, ese es el único éxito y la constatación de que para el Gobierno de España la Comunitat Valenciana sigue siendo un invitado de piedra".

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha calificado de "limosna" las partidas en los Presupuestos del Estado de 2018 para el transporte metropolitano de Valencia. Ribó ha señalado tras una reunión que ha mantenido junto a Puig con el presidente de Telefónica España que la Conselleria de Obras Públicas y los alcaldes del área metropolitana han establecido que lo que se precisan son 38 millones de euros, por lo que los 10 millones negociados por otros partidos son "una limosna".

No obstante, ha considerado que las reivindicaciones que se han hecho desde la Comunitat empiezan a "romper las posiciones de no querer aportar ningún duro" a este transporte, y ha tachado de "absolutamente intolerable" que se hable de cifras por debajo de la cantidad "clara" y "definida" que se precisa.

"El resto son promesas, o son cantidades que tienen connotación de limosna porque se les está cayendo la cara de vergüenza" al PP y a Ciudadanos, que apoyan estos Presupuestos del Estado, por no aportar en ellos "un duro" a la movilidad en el área metropolitana, ha indicado el alcalde.