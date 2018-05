Los expertos ven imposible reformar el Estatut por la polarización política

El catedrático de Geografía Humana de la Universidad de València y exsecretario general del PSPV-PSOE, Joan Romero, considera que no es un buen momento para la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana. Las Corts Valencianes tienen abierta una comisión para estudiar una amplia reforma de la principal norma valenciana. Pero los expertos sostienen que no se dan los condicionantes necesarios. En opinión de Romero la posible reforma, que sí considera saludable, llegaría en un momento en el que las fuerzas recentralizadoras del Estado han cogido fuerza como consecuencia de la crisis catalana, lo que complica las expectativas valencianas de una mejor estatutaria.

Además, el debate se produce justo en un momento en que el Congreso ya tiene en trámite de debate en la comisión constitucional otra reforma, la que afecta a la cláusula que blinda las inversiones del Estado según el peso poblacional.

Tampoco el momento de gran polarización política que vive España ayuda a la tranquilidad necesaria para que pudiera desarrollarse una reforma que contara con el máximo consenso posible. La cercanía de las elecciones hace el resto. El acuerdo sería ahora imposible.

También comparecieron ayer en las Corts el catedrático de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino y el profesor de Derecho Administrativo Andrés Boix. Existe coincidencia en que primero debería abrirse el debate de la reforma constitucional y después ya llegaría el momento del estatutario.

«No es posible a día de hoy; no existe la voluntad política de llegar a un acuerdo, pero sería muy deseable que, mientras tanto, se avance en reformas de leyes», aseguró el catedrático Romero. «La reforma estatutaria debería enmarcarse en la reforma constitucional, aunque en ambos casos lo veo difícil, por no decir imposible». «No veo condiciones objetivas para la reforma, un Estatuto es un acuerdo político y ese acuerdo no se da ahora ni reúne mayorías», añade.