Revienta el buzón del PPCV sobre denuncias anónimas sobre adoctrinamiento

El buzón para recoger denuncias anónimas que los populares valencianos pusieron en marcha el pasado día tres de mayo ha "reventado". Desde hace varios días no está operativo ni puede acceder a él desde la página web del partido. Fuentes del PPCV aseguran que se trata de problemas técnicos, pero que en unos días volverá a activarse. E

El PPCV presentó la plataforma "No al adoctrinamiento en las aulas" para recoger las denuncias de alumnos, padres y profesores sobre casos de adoctrinamiento, defender la libertad en los centros educativos valencianos y evitar que se conviertan en subsedes políticas al servicio de los intereses del gobierno. La campaña, explicada en rueda de prensa por el vicesecretario de comunicación del PPCV Jaume Bronchud y la responsable de educación Beatriz Gascó, tiene por objetivo, según sus promotores, "primar la libertad y poner la educación al servicio de la calidad porque no se puede trasladar la política a la educación".

"El objetivo de esta plataforma, situada en la web ppcv.com, es ayudar a los alumnos a recibir mejor formación, ayudar a los padres a proteger y defender la libertad educativa y a los profesores para que no se vean intimidados por las acciones políticas del Consell", indicaron.

Desde hace unos días, el buzón no funciona. Según el PPCV, la plataforma ha tenido problemas al no poder asumir toda la información que llegaba después de rellenar un formulario. El PPCV rechaza que se haya saturado por los comentarios jocosos que algunas personas mandaban al buzón. Indicaron que algunas personas lo han hecho, pero que la herramienta ha sido válida para que lleguen quejas y denuncias. Esta, indicaron, están siendo analizadas por un equipo de personas ya que debe comprobarse la veracidad de lo que se denuncia. Insistieron en que como muy tarde el lunes estará operativo.

El PP explicó en su día que las denuncias eran anónimas "para evitar las represalias" rellenando un sencillo formulario con un correo y el nombre del centro. A partir de ahí, desde el PPCV se ampliará la información y verificará cada caso para, a continuación, realizar las acciones oportunas en defensa de los derechos del alumnado y evitar ese atropello.