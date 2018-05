La Generalitat habilitará taquillas y zonas de aparcamiento para bicis y patinetes

Los funcionarios y funcionarias que acuden a la Ciudad Administrativa 9 d´Octubre en bicicleta o patín eléctrico tendrán una alternativa para dirigirse a su puesto de trabajo sin estar sufriendo por la suerte que pueda correr su vehículo. Fuentes de la Conselleria de Hacienda, a la que le compete la gestión de este complejo administrativo, informaron a este diario que la idea es comprar taquillas para que el personal pueda dejar su patín resguardado. Además, se habilitarán espacios en la zona de aparcamiento para que se puedan dejar las bicis.

La respuesta de la conselleria se produce como consecuencia del malestar que ha generado en la plantilla una circular enviada hace unos días a todo el personal en la que se advertía que estaba prohibido entrar las bicis y el patinete dentro de los edificios.

La prohibición tiene su origen en un informe del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud) que avisaba de que la práctica de llevarse el patín bajo el brazo al centro de trabajo era incompatible con la seguridad. Algunas personas dejaban la bici plegable o el patín junto a su mesa o en los descansillos de las escaleras, una práctica que podría, según este informe, genera riesgos en el caso de evacuaciones.

La circular generó malestar ya que las personas afectadas se quejan de que les complica la vida y es incompatible con la política del Consell de fomentar medios alternativos al coche. Apuntaban que dejar las bicis a la intemperie puede deteriorarlas. También, en el caso de los patines, ven riesgo de que sean objeto de robos.

Hacer la vista gorda

Para evitar problemas, el departamento que dirige Vicent Soler ha transmitido informal mente al personal que hasta que haya una solución no se hará la vista gorda y no se aplicará la prohibición. La conselleria quiere comparar taquillas, aunque no será una compra masiva, así que también se está pensando en habilitar espacios en la zona de aparcamiento con el fin de que los vehículos no estén a la intemperie y queden más protegidos.