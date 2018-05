Ceremonia de confusión sobre la fecha del consejo de política fiscal

La Plataforma per un Finançament Just denunció ayer que la carta remitida por el Ministerio de Hacienda, con fecha de 11 de mayo, en contestación al documento que la entidad le presentó, «no solo no da respuesta a ninguna de las reivindicaciones, sino que además contradice las propias palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando se comprometió el pasado 18 de abril ante los presidentes de Andalucía y Aragón a convocar en breve el Consejo de Política Fiscal». «Ahora se nos dice que en las próximas semanas se debata en el comité técnico permanente de evaluación un borrador». Poco tiene que ver con los anuncios de convocar el citado órgano en el mes de mayo, como ha dicho el ministro Montoro.