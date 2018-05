Pla responde como Rajoy: «No estaba en el día a día»

Joan Ignasi Pla, José Manuel Orengo y Josep Cataluña pasaron ayer por la comisión de investiación del Senado sobre la financiación de los partidos y negaron cualquier irregularidad en las cuentas del PSPV y que la agencia Crespo Gomar fuera «la financiadora» del partido. En la actualidad hay cuatro procedimientos de investigación abiertos en juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia por contratos con la citada empresa, que realizó las campañas de las elecciones de 2007 para el partido.

Los entonces dirigentes o cargos del partido no convencieron al portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar. «Tiene razón Puigcuando dice que esto no tiene nada que ver con la Gürtel. Esto es muchísimo más grave, porque se ven inmersos no solo sinvergüenzas, sino ayuntamientos y el gobierno socialista del país», dijo.

Pla se aferró al auto de inhibición de la titular del juzgado 21 de València y destacó que «como secretario general del PSPV» no estaba al tanto de cuestiones del día a día, «como Mariano Rajoy», ironizó, en referencia a la declaración del presidente del Gobierno en el juicio del caso Gürtel.

La comparecencia más tensa fue la de Orengo. El exalcalde de Gandia, que aseguró que «nadie se ha llevado nada» y bromeó con que es «un gordito cobarde» e iba a «contarlo todo», lamentó haber sido cortado antes de acabar su exposición de los hechos.