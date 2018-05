Higueruelas se alza con el premio de la Tercera Sección del Certamen de Bandas

La Sociedad La Unión Musical de Higueruelas, dirigida por Josep Domínguez, se alzó ayer con el máximo galardón de la Tercera Sección del Certamen de Bandas de la Diputació de València en la que participó junto L´Associació Cultural Tot per la música d´Ontinyent, dirigida por Jordi Soler Carbó; el Círculo Instructivo Musical de Xirivella, dirigido por Fernando Rodrigo Collado; La Unión Musical de La Pobla de Farnals, encabezada por el director Juan José Catalá Borrás; y La Societat Musical de Massalfassar bajo la dirección de Daniel Olmos Herrero.

Higueruelas obtuvo el primer premio y mención de honor al recabar 348 puntos por su actuación. Massalfassar logró un primer puesto, con 346,5 puntos, y Xirivella se alzó con otro primer premio al obtener una puntuación de 332,25 puntos. La Pobla de Farnals recibió un segundo premio, con 294,75 puntos, y Ontinyent mereció otro segundo premio al conseguir 291,5 puntos. Todas las bandas recibieron un premio de 3.500 euros, mientras que la ganadora obtuvo 5.600.

La presidenta del Palau, Glòria Tello hizo entrega del primer premio de la categoría, mientras que los otros galardones los entregó Vicente Cerdà, presidente en València de la FSMCV, y Javier Clemente en representación de Pianos Clemente.

Como colofón a este primer día de certamen actuó como banda invitada, fuera de concurso, la Sociedad Musical La Artística de Buñol, dirigida por Henrie Adams.

Las bandas de esta Tercera Sección actuaron a las 17.00 horas en el Palau de La Música, teniendo como obra obligada «Estampas de Iberia» de Francisco Grau Vegara. El jurado del 42 Certamen de Bandas de la Diputación de València estuvo compuesto por Pablo Sánchez Torrella, Vicente Soler Solano, Juan Gonzalo Gómez Deval, Francisco Signes Castelló y Beatriz Fernández Aucejo, con la presidencia del diputado de Cultura, Xavier Rius.



Sección Cuarta

Mientras, la Associació Artístico Musical Sant Blai de Potries se alzó ayer con el primer premio y mención de honor de la Cuarta Sección, al obtener 347,5 puntos, seguida de La Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig y La Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, que merecieron dos segundos premios al obtener 308 y 306 puntos, respectivamente.

En esta Sección Cuarta, que competió durante la mañana, participaron las bandas con un máximo de 40 músicos en el escenario. Estas debieron interpretar como pieza obligatoria la obra «Innsbruck Bus» de Rafael Doménech.

La Associació Artístico Musical Sant Blai de Potries actuó bajo la dirección de Adrián Ronda Sampayo e interpretó el pasodoble «Benicadell» de Joan Enric Canet Todolí, y la obra de libre elección «Kraken» de Hugo Chinesta. Tras su actuación la ovación del público presente fue muy sonada.

Por su parte, la Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel, interpretó el pasodoble «Villargordo del Cabriel» de Luis Gadea (pieza no puntuable), y la obra de libre elección fue «Symphony number 4 for winds and percussion» de Andrew Boysen Jr. y bajo la dirección de José Ignacio Blesa Lull.

La Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig, bajo la batuta de Jaume Castelló Moragón, interpretó el pasodoble «Las Arenas» de Manuel Morales Martínez y la obra de libre elección fue «El racó de l´or» de Saül Gómez Soler.