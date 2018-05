Nueve de cada diez personas en tratamiento por VIH no pueden contagiar el virus

Nueve de cada diez personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y que se encuentran en tratamiento farmacológico logran tener una carga viral indetectable, lo que implica que no pueden contagiar a terceras personas. Así lo han recordado los expertos participantes en la jornada "Retos y cambio de paradigma en el VIH", organizado por la compañía ViiV Healthcare, entre los que estaba el jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Santiago Moreno.

Frente a estas personas que están en tratamiento farmacológico, el especialista recordó que el principal problema en la lucha contra el VIH son los enfermos que no saben que lo están y que serían en torno a un 18 % del total de infectados. Al no estar diagnosticados, además de poder desarrollar la enfermedad del sida, estas personas pueden contagiar a otras sin saberlo. Es, en este colectivo de "sero no lo sé", en las que están haciendo hincapié plataformas y colectivos de lucha contra el VIH-Sida como Calcsicova en la Comunitat Valenciana o la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) que ahora preside el valenciano Ramón Espacio.

86 nuevos casos por cada millón de personas

Según ha explicado Moreno, en España se estima que hay entre 130.000 y 160.000 personas infectadas por VIH, lo que supone una media de 4 infectados por cada mil habitantes, y cada año se producen 86 nuevos casos por cada millón de habitantes.

El perfil de los nuevos diagnosticados en España es el de un varón con una edad media de 37 años, aunque el número de nuevos diagnósticos es mayor entre las personas de más de 50 años que entre los más jóvenes.

El 16 % de estos nuevos diagnósticos se da en mujeres y la mayoría de ellas son heterosexuales, mientras que dos tercios de los hombres contagiados mantienen relaciones con otros hombres. En cuanto al perfil de los que son diagnosticados de manera tardía, Moreno ha señalado que son más mujeres que hombres, más heterosexuales que homosexuales, más extranjeros que nacionales y más mayores que jóvenes. Moreno ha lamentado que la mitad de los casos se diagnostica de manera tardía y que esta situación no ha mejorado en los últimos 10 años, aunque ha confiado en que la nueva prueba autodiagnóstica que se vende en farmacias contribuya a mejorar estas cifras.

Además, menos del 4 % de los nuevos diagnósticos se dan en usuarios de drogas y un tercio son personas inmigrantes.



Reducir la toxicidad

Sobre los tratamientos, Moreno ha asegurado que "estamos a las puertas de cambios históricos", con el reto de conseguir rebajar la triple terapia -una pastilla que contiene tres fármacos- a dos fármacos y reducir asimismo la toxicidad, los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos.

En este mismo sentido se ha pronunciado el director médico de ViiV Healthcare España y Portugal, Felipe Rodríguez, que ha afirmado que desde el punto de vista del tratamiento "la situación es inmejorable" ya que "hemos conseguido casi todo lo que podíamos conseguir desde el punto de vista retroviral".

El objetivo es ahora reducir el número de medicamentos, para lo que están realizando estudios combinando el dolutegravir con un solo fármaco en lugar de hacerlo con otros dos.

Por su parte, Diego García, director de Sevilla Checkpoint, ha destacado la importancia que supondría este avance y ha recordado que en la década de los 90 debía ingerir 15 pastillas tres veces al día, lo que contribuía al estigma de la enfermedad.