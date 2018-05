Las Corts acuerdan por unanimidad investigar la cuentas de PSPV y Bloc

Las Corts Valecianes han acordado este miércoles por unanimidad crear una comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y del Bloc en 2007 y 2008 y sobre la relación de la empresa Crespo Gomar con las Administraciones públicas y otros partidos políticos.

La iniciativa, presentada conjuntamente por Podemos y Ciudadanos, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios y pide que la comisión se constituya antes de finalizar septiembre y que en el plazo máximo de seis meses elabore un dictamen sobre las conclusiones.

El portavoz de Podem, Antonio Estañ, ha afirmado que aunque estos partidos nunca podrán igualar al PP, es verdad que al Consell del Botànic se le va a exigir mucho más en el tema de la corrupción y cree necesario clarificar lo sucedido y a partir de ahí actuar en consecuencia y depurar responsabilidades.

"No es una exigencia de Podem sino de la sociedad, que no se puede permitir que otro caso de corrupción vuelva a dañar nuestras instituciones y dignidad comprometiendo los avances logrados", ha afirmado Estañ.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha instado a aclarar la financiación del PSPV y el Bloc porque, según ha dicho, no hay corrupción ni buena ni mala ni hay partidos más culpables que otros, sino lo que había, ha lamentado, era una corrupción instalada, institucionalizada e indiscriminada.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha mostrado el apoyo de su grupo a esta comisión pero ha pedido a Ciudadanos y Podemos que no caigan en la trampa que tiende el PP porque esto "no es un asunto de corrupción", y que no pongan en el mismo saco al PSPV y a un partido "que nos ha robado hasta la identidad y los sueños".

A Podemos además, le ha pedido "un poco de lealtad" y le ha dicho que los socialistas no hicieron caso ni entraron en las acusaciones a Podemos de haberse financiado con Venezuela e Irán y le ha dicho que cuando "haya algún marrón" que le quieran imputar a esta formación, ahí estará el PSPV para defender al Botànic.

En su réplica, Estañ ha pedido un poco de humildad al PSPV y le ha dicho que si quiere votar a favor de investigar la relación con Venezuela lo haga, pero ha destacado que hay "cuatro sentencias que dicen que es falso", mientras que en este caso "lo que hay son 26 imputados, una diferencia sustancial".

La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha apoyado la investigación porque es "una buena oportunidad para demostrar que no todos los partidos son iguales" y ha asegurado que en este asunto no hay nada que pueda imputársele al Bloc, y ha advertido de que nadie de esta formación tendrá que desfilar por los juzgados.

Desde el PP, el diputado Fernando Pastor ha criticado que quienes se presentaban como "únicos valedores de principios como la honestidad, la honradez y la decencia", el PSPV y Compromís, quedan hoy "señalados como autores y responsables en primera persona de una trama de financiación ilegal".

Lo más censurable, ha dicho, es que mientras los líderes de estos partidos censuraban las conductas que se les imputan ahora, Lluis Miquel Campos "daba cursillos vía mail de cómo financiar ilegalmente al Bloc" y José Manuel Orengo "daba una subvención de 250.000 euros a una federación deportiva cuyo tesorero era hijo del teniente de alcalde de Orengo".

Pastor ha instado a estos partidos a decir "si ponen la mano en el fuego" para afirmar que la empresa Crespo Gomar realizó trabajos a Lubasa, Metrovacesa, Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica.