Las Corts aprueba por unanimidad investigar las cuentas de Bloc y PSPV

Las Corts aprobaron ayer por unanimidad la creación de una comisión de investigación en la cámara sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc (partido mayoritario de Compromís) entre 2007 y 2008, así como de la relación de la mercantil Crespo Gomar con las administraciones públicas y partidos políticos.

Esta iniciativa, propuesta conjuntamente por Podemos y Ciudadanos (Cs), señala que la comisión se constituirá antes de que acabe septiembre y aprobará, a partir de las propuestas de los grupos parlamentarios el calendario, las comparecencias convenientes y el plan de trabajo. Además, en un plazo máximo de seis meses deberá elaborar un dictamen con las conclusiones. Después se elevará al pleno de las Corts para su debate y votación.

Durante el debate parlamentario, la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, defendió su propuesta porque la corrupción no entiende de colores y no es exclusiva de un partido «y los que criticaban al PP hacían lo mismo», dijo Sánchez.

Recordó que en el caso de la presunta financiación irregular de Bloc y PSPV ya hay 26 imputados y «suma y sigue». «Había corrupción indiscriminada e institucionalizada y hay que depurar responsabilidades», dijo.

Por su parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, insistió en la necesidad de recuperar las instituciones tras «20 años de robo sistemático y dejar atrás tanta vergüenza» en referencia a los gobiernos del PP. «Tolerancia cero contra la corrupción para construir un nuevo modelo y no repetir los errores del pasado», dijo durante el debate.

Estañ sostiene que el caso de Crespo Gomar ya tiene 26 imputados, muchos de ellos vinculados al PSPV, por lo que la creación de la comisión supone la prueba de que sí se respeta el compromiso con la sociedad valenciana y «la prueba de que las cosas se van a juzgar de manera distinta a cómo las hacía el PP».

«Insistimos en la necesidad de clarificar lo sucedido y explicar qué se hizo y quién lo hizo, así como para depurar responsabilidades de los implicados porque de no hacerlo y de no demostrar esta tolerancia cero se estará poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora», añade Estañ que considera que no es una exigencia de Podemos, sino de la sociedad valenciana que no se puede permitir otro caso corrupción vuelva a dañar las instituciones.

Desde Compromís, Mónica Àlvaro, asegura que votan a favor de la propuesta porque las comisiones de investigación sirven para esclarecer la responsabilidad política y son una herramienta fundamental y también para demostrar que no todos «somos iguales». El síndic del PSPV, Manolo Mata, dio su apoyo al considerar que hay un relato que merece ser investigado, pero cree vergonzoso que se caiga en la trampa del PP de que todos son iguales.

El diputado del PP Fernando Pastor dijo que quienes tantas veces utilizaron la justicia como arma arrojadiza contra el adversario, tienen ahora que defenderse en sede judicial.