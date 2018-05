Empleados con discapacidad en el limbo legal

La Agrupación Empresarial valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) es una patronal creada para la integración de los Centros Especiales de Empleo (CCE) de la Comunitat Valenciana en el entorno empresarial. Es decir, le ofrece a sus empleados con discapacidad una serie de mejoras sociales y personales –ajuste personal o unidades de apoyo, por ejemplo– que sirven para la "mejora de la integración, el progreso y desempeño del puesto de trabajo de la persona discapacitada".

Por ello, Agevalcee denuncia la situación que atraviesan los trabajadores con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo (CEE´s) ya que, no solo tienen pendiente de cobro un 60% de las subvenciones, sino que además algunos convenios colectivos sectoriales, como el de la limpieza, han realizado una intromisión dentro de la actividad y del sector de CEE´s, incluyendo en su convenio sectorial provincial una cláusula expresando que este no sólo será de aplicación para las empresas que se dedican al sector de la limpieza, sino también a los CEE´s.

Pero "los CEE´s ya tienen un convenio autonómico que cuenta con 8 renovaciones y que por tanto, no es algo nuevo, y además, por encima de este, también hay uno estatal. Por tanto, un convenio sectorial provincial no puede incluir dentro de su clausulado a estos centros, con su propio convenio autonómico. Cabe añadir que los CEE´s se rigen por un reglamento y una ley (La Ley General de la Discapacidad) diferente a las empresas ordinarias. No tiene nada que ver el sector del trabajo con discapacidad de los CEE´s con el sector de la limpieza", señala el presidente de la patronal Juan José Serrano Jiménez.

La situación se está convirtiendo en un caos para el colectivo de trabajadores con discapacidad que trabajan en los CEE´s. Por un lado, la Administración que no paga, y por otro, la patronal y los sindicatos dedicados al sector de la limpieza, que tomando una decisión de forma unilateral y "de dudosa legalidad", dejan a los trabajadores con discapacidad de los CEEs en una "posición de indefensión y en un limbo legislativo, ya que no saben a qué convenio deben acogerse".

Cabe señalar, que el convenio de la limpieza ha incluido a los trabajadores con discapacidad que trabajen en un CEE´s dentro de su convenio sin existir ningún representante sindical, ni patronal, del sector de la discapacidad dentro de la negociación del mismo. "¿Cómo podemos defender los intereses y derechos de los trabajadores con discapacidad si pasan a formar parte de un convenio en el cual no somos patronal participativa?", cuestionan.

"Desconocemos porque desde la Dirección y la Inspección Territorial de Trabajo no se ha frenado este conflicto y se ha permitido que se incluya la mencionada cláusula cuando se presentó dicho convenio. Llegado este momento, y habiendo intentado entablar conversaciones y acuerdos con los sindicatos, sin obtener ninguna solución, desde Agevalcee se va a denunciar frente a la Dirección e inspección Territorial de Trabajo, la intromisión por parte del convenio provincial de limpieza, en el convenio autonómico de CEE´s", apuntan desde la patronal.

Los CEE´s adquieren su particularidad no por la actividad que realizan, sino por la función social que desempeñan. "No hay que olvidar que se trata de trabajadores con discapacidad y por dicho motivo, la relación del trabajador discapacitado con el Centro Especial de Empleo, no es una relación ordinaria, sino que es una relación que se denomina de carácter especial y está tipificado en la Ley", recuerdan.

Desde Agevalcee indican que "los CEE´s no pueden estar dentro de un convenio empresarial de un sector determinado pues nos encontraríamos con trabajadores que no podrían tener una jornada laboral acorde a sus capacidades. ¿Dónde se encuentra, entonces, la figura del psicólogo? ¿O la del rehabilitador? ¿O el técnico de relaciones laborales? ¿Y las unidades de apoyo? ¿Y el Ajuste Personal y Social? Estos matices no figuran en el convenio de limpiezas, ni en ninguno de los convenios sectoriales, y son la base de lo que son los CEE´s. Cada sector, tiene su propio convenio. Otra cosa es que no existiera ningún convenio de CEE´s, pero existe", explican.

De aplicarse la mencionada cláusula, el trabajador discapacitado perdería los derechos sociales que tiene reconocidos en el convenio de CEE´s y que no tiene el convenio de la limpieza, creando una "discriminación entre el trabajador que trabaje en un CEE dedicado al sector de la limpieza y el que trabaja en otro sector".