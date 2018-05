El tiempo en Valencia: Fin de semana de tormentas, lluvias y polvo en suspensión

Las lluvias y tormentas que están sacudiendo media España esta semana llegan por fin a toda la provincia de Valencia y no sólo al interior, según la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pronostica "chubascos dispersos" que, en algunos puntos, podrían caer incluso en forma de tormenta. Además, está entrando una nube de polvo en suspensión (de momento localizada en la provincia de Alicante) desde el norte de África que, en caso de cumplirse los pronósticos y llover, dejaría mucho barro.





La mancha de color rosa claro del producto RGB DUST de @eumetsat que sale desde la costa argelina y penetra por Alicante, es un claro marcador de la presencia de polvo en suspensión en el aire pic.twitter.com/KQJIOmF1ki — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 24 de mayo de 2018

A lo largo del día de hoy se esperan "cielos con intervalos nubosos",. En lala mañana estará nublada con posibles "lluvias dispersas" que podrían llegar acompañadas de aparato eléctrico (hay un 55 % de posibilidades), mientras que(también de precipitaciones), aunque la Aemet cree que sólo se registrarán lluvias débiles y, sobre todo, cielos cubiertos.las precipitaciones están, más cuanto más al interior. No obstante, serán débiles y dispersas. y es muy probable que esta tarde desaparezcan pese a que los cielos continuarán estando cubiertos., por su parte, se esperay, sobre todo, en el interior, para las últimas horas de la noche y los primeros momentos de la madrugada, cuando pe incluso descargar en forma de tormenta. En el litoral, sin embargo, la situación se prevé mucho más estable y, a pesar de la presencia de las nubes, la Aemet no espera casi lluvias.Para, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología habla de "cielos con intervalos nubosos" en la provincia de Valencia que serán "más compactos por la mañana". No obstante, habrá, que serán en todo caso "débiles y dispersas en el interior". Las temperaturas máximas subirán en el interior.la mañana comenzará nublada para, poco a poco, ir despejándose. Las nubes regresarán durante la tarde, aunque no se prevé que dejen prácticamente lluvia., por su parte, el cielo estará nuboso y es posible que se registren algunas lluvias débiles y dispersas cuanto más hacia el interior., sin embargo, se espera que esté muy nublado en el interior, donde prácticamemente durante todo el día podrían caer chubascos ocasionales, mientras que en el litoral la situación será mucho más estable (no se esperan precipitaciones) aunque el cielo estará cubierto buena parte de la jornada del sábado.