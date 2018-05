Los jubilados toman de nuevo hoy las calles de València por unas pensiones dignas

Miles de jubilados se unirán de nuevo en una manifestación que comienza hoy a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de València y que finalizará en la plaza de los Pinazos.

Las movilizaciones protagonizadas por centenares de miles de pensionistas desde el mes de febrero han conseguido renovar las estrategias electorales y han promovido la inversión del Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado para la mejora de sus pensiones.

No obstante, reconocen desde la Coordinadora Valenciana per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, «es necesario continuar las movilizaciones para que se derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones y no únicamente se aplace cuatro años».

Asimismo, animan a participar a toda la sociedad valenciana (tanto ya jubilados como «futuros pensionistas») para conseguir que las rentas mínimas se establezcan en los 1.080 euros, así como para derogar la reforma de 2011, sobre la edad de jubilación normal anticipada.

Entre las reivindicaciones de la movilización, además, se encuentra la eliminación de la brecha salarial de género en las pensiones y que sus derechos se blinden como un derecho constitucional.