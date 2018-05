Las 26 claves de la selectividad 2018

Entre hoy lunes y el próximo jueves 31 de mayo está abierta la inscripción en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2018, que se realizará los días 5, 6 y 7 de junio, en convocatoria ordinaria, y los días 3, 4 y 5 de julio, en convocatoria extraordinaria. En el caso de las pruebas extraordinarias, la inscricpión se realizará del martes 26 al jueves 28 de junio.



Las notas serán entregadas a partir de las 14 horas del 15 de junio, y en el caso de las notas de las pruebas extraordinarias, la entrega de las notas se realizará a partir de las 17 horas del 11 de julio.



Estas son las 26 claves de las PAU 2018.



1) ¿Puedo examinarme en la Fase Obligatoria de Química?

2) ¿Puedo examinarme de un idioma extranjero no cursado?

Es

3) ¿Si soy del Bachillerato de Ciencias, puedo examinarme en la Fase Obligatoria de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II?

4) ¿Puedo presentarme en las PAU de las dos asignaturas de matemáticas?

5) ¿Podrá haber examen oral de alguna asignatura en las PAU de 2018?

6) ¿Si estudiaba 2º de Bachillerato el curso pasado pero no lo aprobé y me quedaba alguna asignatura pendiente, tengo que presentarme a las PAU?

7) ¿Si soy un estudiante que estaba exento de las PAU de 2017 y ahora hago la Fase Obligatoria y no apruebo, puedo acceder a la universidad?

8) ¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo alguna asignatura aprobada de Fase Voluntaria de 2017, me sirven estas ponderaciones aún?

9) ¿Me sirve para ponderar en la Preinscripción de 2018 la nota de la asignatura troncal de modalidad de la Fase Obligatoria de 2017?

10) ¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo mejor nota final de Bachillerato que nota de acceso a la universidad, puedo utilizar mi nota de Bachillerato como mi nota de acceso a la universidad este año?

11) ¿Puedo utilizar para ponderar en 2018 mi nota de la asignatura de modalidad de la Fase General de 2016 si ésta ahora pondera?

12) ¿Qué validez tienen la fases Obligatoria y Voluntaria de la PAU 2018?

13) ¿La asignatura troncal general vinculada a modalidad de Bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) de la Fase Obligatoria puntúa dos veces?

14) ¿Si no me presento a la Fase Voluntaria también me pondera la troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria?



15) ¿Si me presento a la Fase Voluntaria también me pondera la asignatura de la Fase Obligatoria?

16) ¿Puedo presentarme en la Fase Voluntaria de Ciencias de la Tierra?

17) ¿Puedo presentarme solo a algunos exámenes de la Fase Obligatoria?

18) ¿La asignatura Historia de la Filosofía sí que pondera?

19) ¿Si me he presentado de una asignatura de las 4 troncales generales en la PAU de junio de 2018, y quiero presentarme también en la de julio, debo hacerlo también de las 4 asignaturas?

20) ¿Si soy un estudiante extranjero, es decir, que estudio en un centro de la comunidad valenciana pero con un sistema educativo extranjero, o que vengo de otro país, puedo acceder a las universidades valencianas?

21) ¿Con mis notas de acceso de Fase Obligatoria y Fase Voluntaria puedo acceder a las titulaciones universitarias del resto de autonomías?

22) ¿Si soy un estudiante de FP de grado superior y mi ciclo no está relacionado con un determinado Grado Universitario, puedo acceder a él?

23) ¿Cómo serán los exámenes de la UNED para el acceso de los estudiantes extranjeros?

La primera fase obligatoria seguirá constando de cinco ejercicios. En concreto, se trata de la asignatura de libre configuración autonómica: Valenciano, y de las asignaturas troncales generales de segundo de Bachillerato que haya cursado el alumno, es decir: Castellano, Historia de España, Idioma Extranjero y una de las cuatro asignaturas troncales generales con vinculación a la modalidad de Bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II).

Los exámenes de la Fase Obligatoria sólo pueden ser, que son: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II. Todos los estudiantes que se presenten a la Fase Obligatoria, se examinarán en esta fase de al menos una de las 4 troncales generales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II), que ha de ser obligatoriamente la que han cursado como troncal general (si son estudiantes de la Lomce).Por acuerdo de la Comisión Gestora del día 24 de octubre de 2017, en la Fase Obligatoria, la asignatura Idioma Extranjerosino que podrá ser cursado o no cursado. Será uno de los 4 idiomas:Esta posibilidad no se permitirá el próximo curso 2018-19, pues en en la PAU 2018 en la Fase Obligatoria solo se permitirá examinarse del idioma cursado como primera lengua extranjera, mientras que en la Fase Voluntaria sí que podrá examinarse de un idioma extranjero distinto al de la Fase Obligatoria, lo haya cursado o no, y siempre dentro de las cuatro lenguas extranjeras que se estudian en el sistema educativo valenciano.. La asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II. Un estudiante de la modalidad de Bachillerato de CienciasEn esta Fase Voluntaria las asignaturas. Se ha de tener presente que en Fase Obligatoria se ha de poner obligatoriamente la que se está cursando como troncal general. También se podría hacer poniéndolas ambas en la Fase Voluntaria y examinándose en la Fase Obligatoria o de Latín II o de Fundamentos del Arte II, si el estudiante es de la modalidad de Bachillerato correspondiente y está cursando una de ellas como troncal general.en la fase obligatoria.extranjeros, ni tampoco en ninguna de las otras asignaturas.de segundo de bachillerato, les quedara una asignatura, más de una o todo el curso de segundo,Aunque no se aprueben las PAU o no se alcance el 5 con la media ponderada de la nota de Bachillerato (60%) y la nota de las PAU (40%),Si un estudiante se presenta a aumentar su nota y no la aumenta siempre conserva la anterior más alta.(valen para dos cursos) y por lo tanto se podrá utilizar en la preinscripción de 2018.y por lo tanto se podrá utilizar en la preinscripción de 2018., igual que la de las asignaturas de la Fase Voluntaria.Si ya se tiene el acceso aprobado, se debe usar la nota de acceso de cursos anteriores para la preinscripción. Esta nota de acceso/admisión podrá aumentarse presentándose a las PAU de 2018, bien en la Fase Obligatoria (completa) o en la Fase Voluntaria o en ambas., porque esta asignatura no ponderaba en la estructura de PAU de 2016 y cursos anteriores por ser de Fase General.Igual que en cursos anteriores,, el curso en que se aprueben las asignaturas para ponderar y el siguiente curso. Las notas de la Fase Voluntaria no tendrán ninguna validez si no se aprueba el acceso a la universidad. Para ello ly, una vez aplicada la media ponderada de la nota de Bachillerato (60 %) y la de la Fase Obligatoria (40 %), la calificación dela calificación de esta asignatura se utiliza dos veces,que se utilizan para ponderar.Si un estudiante no se presenta a ninguna asignatura de la Fase Voluntariapara la admisión a la universidadcon vinculación a modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II)(en aquellas titulaciones en las que pondere). Hay que tener presente que la troncal general vinculada a modalidad, en aquellas ramas en las que pondera.Un estudiante puede tener un máximo de 5 asignaturas que le ponderan, las 4 de la Fase Voluntaria y la troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria.Hay un total de 24 asignaturas que tienen examen en las PAU de 2018., las 11 troncales generales (considerando los 4 idiomas extranjeros y las 4 con vinculación a modalidad de Bachillerato) y las 13 troncales de opción (las de las diferentes modalidades de Bachillerato: 5 del Bachillerato de Ciencias, 5 del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 3 del Bachillerato de Artes). De estas 24, sólo 17 se utilizan para las ponderaciones.Tampoco tienen examen en las PAU ni se utilizan para las ponderaciones las otras asignaturas específicas: Psicología, Tecnologías de la Información y la Comunicación, etc.Si un estudiante se presenta en la Fase Obligatoria,No se guarda ninguna nota de asignatura de Fase Obligatoria para aumentar de forma parcial.esta asignatura, por lo tanto sí que se utiliza en las ponderaciones. Para la Preinscripción de 2018 se han modificado las ponderaciones de esta asignatura, de forma que(si es estudiante Lomce). Se ha de tener presente quede las otras convocatorias yHay que diferenciar si el país de los estudios es uno de los que tienen convenio de acceso con España o si no lo tiene.Si el estudiante tiene que hacer las PAU para acceder a nuestras universidades, estas pruebas deberán realizarse en la UNED, las pruebas PCE. Será la UNED la que emitirá una credencial y hará las pruebas, con las que se podrá acceder a nuestro procedimiento de preinscripción universitaria., es decir, que el acceso es a todas las universidades públicas españolas. Lo que puede pasar es que el sistema de ponderaciones no coincida en unas comunidades autónomas u otras y por lo tanto, en cada una se aplicará su sistema de ponderaciones propio. También puede pasar que algunas comunidades autónomas hagan una ordenación diferente para los estudiantes que estaban exentos de realizar las PAU en 2017., es decir que se puede acceder desde cualquier ciclo a cualquier grado universitario, considerando como primer criterio de admisión la calificación final del ciclo más la suma de las calificaciones ponderadas de Fase Voluntaria de las que se hayan examinado. No hay ninguna relación entre el tipo de ciclo y el grado universitario que condicione la prioridad de acceso.Los exámenes de las PCE de la UNED pueden consultarse en la página web de esta universidadLos exámenes de les PAU de 2018

Todos los exámenes serán de una hora y media, y tendrán dos opciones, de las cuales el estudiante escogerá una y la contestará completa. Habrá un descanso de 45 minutos entre los exámenes. Los exámenes se puntuarán de 0 a 10, con dos cifras decimales.

25)¿Si soy un estudiante del Bachillerato musical, de qué asignatura de modalidad me examino en la Fase Obligatoria?

26) ¿Cómo es el proceso de reclamaciones sobre las calificaciones?

Los estudiantes del Bachillerato musical, tambiénpor lo tanto también tienen que examinarse de esta asignatura en su Fase Obligatoria de las PAU.El proceso de reclamaciones, segundas y terceras correcciones y visualización de los exámenes esTambién serán iguales que en cursos anteriores los procedimientos para las gestiones de las adaptaciones de los exámenes para personas con discapacidad o por necesidades educativas especiales, la concesión de matrículas de honor, las exenciones de valenciano u otras asignaturas y el pago de la tasa de matrícula en las PAU.supone comprobar que no ha habido errores en el proceso de corrección y calificación. Solicitar reclamación de alguna asignatura anula la posibilidad de pedir una segunda corrección de la misma asignatura. El resultado de la reclamación podrá subir o mantener la nota dada inicialmente y solo en caso de un error formal podrá bajarla.supone que otro corrector/a distinto corregirá de nuevo el examen. La calificación definitiva será la media delas dos calificaciones. El resultado de la segunda corrección podrá bajar, mantener o subir la nota. Si la diferencia entre la primera y la segunda corrección fuera de dos o más puntos, se realizará una tercera corrección. La calificación definitiva será la media de las tres calificaciones.Sobre el resultado del proceso de segunda corrección, el estudiante podrá presentar una reclamación contra esta segunda corrección. El resultado de la reclamación a la segunda corrección también podrá bajar, mantener o subir la nota.