Bonig desvela una reunión con Montoro sobre la financiación

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha mantenido una reunión de trabajo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para tratar cuestiones referidas al cambio del modelo de financiación autonómica o la reestructuración de la deuda. Durante la reunión, que se produjo hace unos días y de la que informó ayer el PPCV mediante un comunicado, ambos coincidieron en destacar «la laxitud de barones del PSOE, como Ximo Puig, a la hora de marcar una postura común que desbloquee el debate», según el PPCV.

El PP «es el único partido que ha mostrado voluntad política de cambiar el modelo, el único que ha hablado con sus responsables autonómicos para definir una postura común», ha afirmado la presidenta del PPCV.

La reunión se desveló en un contexto de crisis para el Partido Popular tras la detención el pasado martes del expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y del anuncio de la sentencia de la Gürtel, que incluye en sus hechos probados la existencia de una caja B mediante la cual el PP se financió de forma opaca al menos desde 1989. Desde entonces, la sombra de la moción de censura ha planeado sobre el Gobierno de Rajoy, lo que dificulta el acuerdo para lograr la reforma del modelo autonómico de financianción.

Por otra parte, Bonig ha asegurado que, mientras el PP «sigue trabajando y se pone en marcha para cambiar un modelo con firma socialista que margina a la C. Valenciana», aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «ni se le ve ni se le espera». Por ello, ha reclamado a Puig que «arrime el hombro de una vez y ponga de su parte, en lugar de estar en la permanente crítica y la denuncia, que a la hora de la verdad se traduce en cero hechos».

La presidenta del PPCV ha indicado que Puig aún no ha hablado con los «barones socialistas» para que haya una postura común por parte del PSOE en todas las autonomías y «se pueda desbloquear» la reforma del modelo.

Así, le ha pedido «altura de miras» para «pelear por un posicionamiento común de su partido, porque cada día que pasa sin que hable con sus compañeros, los valencianos perdemos una oportunidad para tener la financiación que nos corresponde». «El PP no deja de trabajar ni un solo día, mientras otros están en cábalas y maniobras políticas», ha apuntado. Además, Bonig y Montoro abordaron otro de los grandes temas que tienen que ver con las relaciones bilaterales Comunitat Valenciana-Estado, como la reestructuración de la deuda de nuestro territorio, pero no desvelaron qué solución se adoptará o si habrá una quita. «El PP no deja de trabajar ni un solo día mientras otros están en cábalas y maniobras políticas», ha señalado.

Respecto al clima de crisis que planea sobre el PP tras las detenciones de Zaplana y otros cargos, la dirigente del PPCV aseguró la pasada semana que el PSOE es libre de plantear una moción de censura pero «tendría que tener en cuenta la enorme inestabilidad política que se produce en estos momentos cuando hay que consolidar la recuperación».