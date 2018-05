Cocemfe muestra su apoyo al hombre que se encadenó a un tren de la Estació del Nord

«Toda nuestra admiración a este hombre por su actitud valiente y si es preciso, la próxima vez, me encadeno yo también». Así de contundente se muestra Carlos Laguna, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe).

Cabe recordar que, tal como publicó ayer Levante-EMV, un hombre se encadenó a un cercanías de Renfe en la estación del Nord de València como protesta por la falta de trenes accesibles. Este usuario, de nombre Juan Antonio Peinado, fue encomiado por Renfe a esperar cinco horas hasta la salida del siguiente convoy que sí estaba acondicionado.Harto de esta situación, Peinado fue a una tienda cercana, compró unas cadenas, y se ató a una de las puertas del tren que sufrió un retraso en su hora de salida.

Desde Cocemfe se muestran «hartos» por la falta de trenes adaptados y asegura que se trata de una situación que llevan sufriendo años y que «vulnera claramente nuestros derechos». Laguna explicó a este periódico que han mantenido varias reuniones con Renfe para pedir que se revierta esta realidad «pero no dan soluciones y escurren el bulto». Y añade que «nos encanta la actitud de este chico, y aunque entendemos el malestar del resto de pasajeros que no tienen la culpa, la sociedad debe comprender que si no protestamos, no nos hacen caso».

Ofrecimiento de apoyo jurídico

Como muestra de apoyo, la confederación se brinda a poner al servicio de Peinado su asesoría jurídica y le animan a contactar con ellos. Además, Laguna insta a todas las personas que se hayan visto en una situación similar «a que denuncien, que no se amedrenten y presenten las quejas oportunas».