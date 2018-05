El futuro de los vehículos autónomos en manos valencianas

Ferran Clemente es graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universitat Politècnica de València y la École Centrale de Lyon, y ha sido distinguido con una beca "Imfahe" (International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education). Gracias a ella, pasará los próximos meses de julio y agosto en el Laboratorio de Edad del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En concreto, formando parte del equipo que dirige el científico Bryan Reimer. Actualmente, cursa el Máster Universitario en Ingeniería Industrial que también imparte la UPV.

El Laboratorio de Edad del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT AgeLab) fue creado en 1999 para traducir creativamente las tecnologías en soluciones prácticas y con ellas mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En este centro, el científico Bryan Reimer dirige a equipo multidisciplinar, integrado por investigadores y estudiantes, encargado de averiguar cómo responden los conductores a la creciente complejidad del entorno operativo.

"Elegí el AgeLab porque en él trabajan en un macroproyecto sobre la movilidad del futuro. Un proyecto complejo y relacionado con lo que a mí me gusta", señala Clemente. Y añade: "Mi trabajo allí consistirá en ayudarles con los modelos socioeconómicos adaptados a la viabilidad del futuro de los vehículos autónomos. Es algo que tiene un valor añadido muy grande y un futuro importante".

Cabe recordar que el MIT fue fundado en el año 1861 y está calificado como el mejor centro de ingeniería en el mundo.

Expediente académico, conocimientos de idiomas y ganas por seguir aprendiendo. Estas son las claves para superar el proceso de selección y optar a una de las becas de excelencia que concede Imfahe. "Pasas por un proceso donde se mira mucho que tengas un currículum completo, buen expediente, idiomas – Ferran habla inglés, francés y un poco de alemán – y ganas por crecer como profesional y persona", asegura el alumno de la Universitat Politècnica de València.

La cuantía de la beca asciende a 5.000 dólares e incluye la gestión del visado y seguro médico. Los becados pueden realizar una estancia de 6 a 12 semanas en laboratorios y empresas de Estados Unidos y Europa. Todos son centros de prestigio que elige el propio estudiante seleccionado.

La Universitat Politècnica de València colabora con Imfahe, fundación sin ánimo de lucro que promueve "el talento español en el extranjero". Fruto de esta cooperación, profesores de diferentes universidades e instituciones de todo el mundo "orientan a jóvenes universitarios para que tengamos más oportunidades de futuro a través de tutorías, seminarios y talleres online, así como becas".

Gracias al International Mentor Program (IMP) de la fundación, Clemente recibió el asesoramiento del investigador del MIT Pablo Dueñas Martínez. "Él me ha ayudado mucho, con información que no tenía. Además, he conseguido ampliar mi red de contactos y me ha apoyado a la hora de decidirme por el AgeLab del MIT", afirma.

Durante el período comprendido entre 2015 y 2017, gracias al programa de la fundación Imfahe se asesoró a más de 3.000 estudiantes y se otorgaron 26 becas de excelencia.