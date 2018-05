Un incendio forestal en Genovés obliga a desalojar a más de 150 personas

Un incendio forestal originado ayer en la pedanía de Alboi (El Genovés) obligó a desalojar de forma preventiva a más de 150 personas, entre los inquilinos de las viviendas aisladas de la zona y los excursionistas que pasaban la tarde del domingo en las dos áreas recreativas que se vieron amenazadas por el fuego: la Xopà d'Alboi (en cuyas inmediaciones se inició el mismo) y la Cova Negra.

El incendio, declarado en torno a las 15.30 horas, movilizó hasta seis medios aéreos, tres unidades de bomberos forestales, efectivos del Consorcio de Bomberos y seis brigadas de Divalterra. La rápida respuesta del dispositivo permitió contener el riesgo y minimizar la alarma inicial, despertada por una conjunción de factores que complicaron la extinción y desencadenaron momentos de tensión, como la orografía del terreno, el fuerte viento, y las dificultades con las que se encontraron los efectivos para proceder a la evacuación. El fuego, estabilizado a las seis de la tarde, quedó definitivamente controlado pasadas las ocho y media. Con anterioridad, alrededor de sesenta vehículos, entre caravanas y turismos que pasaban el fin de semana en las zona de esparcimiento, tuvieron que abandonar preventivamente el lugar, muy visitado por los senderistas.

El incendio también afectó a las vías del tren Xàtiva-Alcoi. La circulación quedó interrumpida durante más de cuatro horas y se cancelaron diversos convoyes. Hasta las nueve de la noche no se reanudó el servicio, con una limitación temporal de velocidad a 30 km/h, según informó Adif. El siniestro se produjo en una vertiente montañosa de la Serra Grossa, a la altura de la Xopà d'Alboi. La existencia de un solo camino de tránsito en el epicentro del incidente, tanto para la entrada como para la salida, retrasó las labores de desalojo. Fuentes municipales indicaron que hasta que la Guardia Civil no intervino para evacuar a los afectados no se despejó la incertidumbre inicial. Las llamas (que se extendieron al término de Benigànim) no llegaron a penetrar en el paraje natural de la Cova Negra, de gran valor medioambiental.

Aunque algunos testimonios apuntaron a una traca relacionada con una comunión como posible desencadenante, las fuentes oficiales consultadas recalcaron que aún se está investigando el origen del fuego. Otra hipótesis es la tormenta con abundante aparato eléctrico registrada ayer. La sequedad del terreno por la falta de lluvias y las pelusas de los chopos facilitaron la propagación.

Prohibido quemar el 1 de junio

La Conselleria de Agricultura y Medio recordó ayer que, desde el 1 de junio hasta el 16 de octubre -ambos inclusive- están prohibidas las quemas agrícolas a menos de 500 metros de terrenos forestales en la C. Valenciana, tras ampliarse en 2017 el periodo no autorizado debido al peligro existente de incendio forestal por la sequía.