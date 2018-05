Puig: "La inestabilidad de España la causa la corrupción adosada al PP"

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos ha reiterado el apoyo del PSPV a la moción de censura planteada por el PSOE al Gobierno de España liderado por Mariano Rajoy. Un apoyo que traduce en "responsabilidad" de tomar la decisión de desbancar al PP al frente del Ejecutivo "dada la falta de reacción del presidente del gobierno y del PP".

"Ante los gravísimos casos de corrupción adosados al PP no se podía continuar mirando hacia otro lado", y esta es la clave para Puig porque es precisamente la situación judicial del partido la que causa "inestabilidad" en España.

Para aprobar la moción, Puig ha segurafo que no se rechazará ningún voto porque el objetivo de todos es el mismo, aunque, eso si, ha asegurado que no se pedirá el voto "a cambio de nada". Así, no ha descartado los votos de los partidos nacionalistas porque en estos momentos se trata de que "todos los diputados, que tienen el mismo derecho, tomen una decisión sobre si queremos o no que continúe eun gobierno corrupto" aunque sean los ciudadanos los que decidan finalmente en las urnas, ha subrayado Puig, que se prevé que pueda suceder en los próximos meses de salir adelante la moción.

"Hay partidos que tienen la calculadora y con las encuestas: el PSOE no tiene nada de eso y ha hecho lo que tenía que hacer desde la ética y la responsabilidad", ha aseverado Puig.

"No puede haber estabilidad sin honradez", ha subrayado Puig. En este sentido, la ejecutiva nacional del pspv, reunida esta mañana, apoyará la moción porque como ha indicado Puig, "aquí comenzó todo", y ha recordado que hoy se cumplen 23 años desde que Zaplana entrará a gobernar en la Comunitat Valenciana y comenzó la historia "del fracaso". Puig ha alegado el robo de las arcas públicas y una vez más, ha apelado a la "hipoteca reputacional" de los valencianos que es "intangible" y no se puede saber cuánto ha costado esa vinculación permanente a la corrupción.

En ese sentido, ha comentado que el PSPV vive este proceso desde "una sensibilidad muy especial" porque llevan "20 años luchando contra la corrupción". Ha resaltado que la autonomía "no tiene nada que ver, pero hubo unos corruptos que estuvieron al mando de esta nave demasiado tiempo", ha aclarado.

Por ello, ha pedido hacer "un ejercicio de responsabilidad colectiva y una reflexión para que nunca más puedan pasar estos episodios y no volvamos jamás al pasado", para "recuperar la mayor parte del dinero sustraído a los contribuyentes" y para que "se limpie para siempre la imagen de la Comunitat".