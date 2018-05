"Los valencianos no quieren volver a la vergüenza de un Consell del PP"

La Fiesta de la Rosa de l´Horta Sud reunió ayer en Torrent a la plana mayor del PSPV y del PSOE en un escenario de euforia dentro de las filas socialistas. La detención de Eduardo Zaplana y la sentencia de Gürtel monopolizaron las intervenciones de los primeros espadas del partido ante decenas de militantes y simpatizantes de l´Horta Sud. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, denunció la factura de la corrupción y calificó de «letales para las finanzas de la Generalitat y para los derechos de los ciudadanos» los diferentes gobiernos autonómicos del PP. Puig pidió un «reconocimiento» para «aquellos que durante los últimos 20 años han estado dando la cara por la honestidad y la ética frente a quienes ponían la alfombra a Zaplana, Camps o Blasco».

El secretario general de los socialistas valencianos echó mano de la hemeroteca para recordar que, cuando estalló el caso Gürtel, «hubo quien hizo todo lo posible para derribar a la prensa y a los jueces». Sin embargo, agregó, «hubo periodistas, jueces, fiscales y un partido político que dijo que iba a continuar luchando hasta el final para acabar con la corrupción». Puig incidió en que el 34 % de los consellers del PP están «o imputados o en prisión» y que tres de sus cuatro presidents de la Generalitat se encuentran en la misma situación. Sobre el resto de los integrantes de los citados gobiernos, lanzó una pregunta cargada de retórica al aire: «¿De verdad no sabían nada?». «Había una metástasis de la corrupción, un problema adosado al PP que ha afectado en gran medida a toda la sociedad», remachó el presidente.

Puig reivindicó durante su intervención que «ningún indicador social o económico ha ido a peor en la C. Valenciana desde 2015» y que el Consell «ha generando estabilidad política y un espacio de honradez fundamental para la economía», defendió. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hizo referencia a los 420 implicados en procesos judiciales derivados de la gestión del PP -tal como publicó Levante-EMV- en la Comunitat e ironizó con que los populares «dirán que son 420 casos aislados». Puig aseguró que «es necesario trasladar a España la regeneración que vivimos en la C. Valenciana» y manifestó que «los valencianos no quieren volver a pasar la vergüenza de gobiernos deshonrados». El dirigente puso la mirada en las elecciones de 2019 para llamar a recuperar «con más fuerza y más potencia todas las instituciones».