Podemos quiere el cuadro de Milagrosa cara a la pared

Los órganos de gobierno de las Corts Valencianes debaten hoy qué hacer con los honores que la expresidenta Milagrosa Martínez, ahora en prisión por el amaño en los contratos de Fitur, tiene en las instalaciones del Parlamento valenciano. El actual presidente de las Corts, Enric Morera, de Compromís, tiene previsto lanzar esta cuestión al debate en la reunión de hoy de la Mesa y la junta de Síndics. Uno de los puntos es la retirada de la placa inaugural de 2011 ubicada en el edificio de grupos y que atraviesan a diario diputados y personal de las Corts. Otro reconocimiento a la expresidenta encarcelada es el cuadro que pintó Alex Alemany y que costó 5.500 euros IVA incluido y que está en la planta noble de la cámara, junto al del resto de expresidentes, entre ellos el imputado Juan Cotino

El informe jurídico recabado por la Mesa recoge que no hay precedente alguno de retirada de cuadros en parlamentos en España, por lo que los letrados dejan la decisión política de su eliminación a criterio de los grupos.

Mientras, Podemos ha propuesto que al cuadro de Milagrosa Martínez se le da vuelta. Es decir que se ponga la imagen contra la pared, como una especie de castigo. Proponen no retirarlo porque, guste o no, forma parte de la historia de los valencianos, pero sí diferenciarlo del resto y ponerlo del revés con su nombre visible sería una solución, explica la síndic adjunta, Fabiola Meco. No quieren invertirlo, porque eso en tierras valencianas tiene un simbolismo histórico con el cuadro de Felipe V en l'Almodí de Xàtiva.



Retirada de honores unánime

En octubre de 2015 todos los grupos en las Corts apoyaron por unanimidad una resolución para retirar las placas honoríficas a políticos corruptos. En aquel momento los casos con sentencia firma afectaban a Carlos Fabra, Rafael Blasco o el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo. La resolución aprobada recogía la retirada de placas conmemorativas e inaugurales o las alusiones a nombres de personas condenadas por corrupción en sentencia firme.

Hace unas semanas, la propia Fabiola Meco insistió en promover ya la retirada inmediata de la placa conmemorativa. La primera respuesta de la Cámara fue encargar un informe sobre cómo han procedido otros parlamentos, que concluye que no hay precedentes. Pero Meco mantiene que la resolución es ejecutiva y, por tanto, su cumplimiento no debe demorarse ya más en el tiempo.