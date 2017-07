Nàquera reclama 11.800 m2 de monte público a una edil del gobierno local

El Ayuntamiento de Náquera ha abierto un expediente urbanístico contra la concejala de cultura, deportes y juventud, la socialista María Angeles Navarro, y contra sus hermanos y su madre, por la ocupación presuntamente ilegal de unos terrenos ubicados en monte público y por haberlos transformados para plantar naranjos y explotarlos. El consistorio reclama a los Herederos de Vicente Navarro, el padre de esta mujer, que falleció hace más de un año y medio, que retornen unos 11.800 m2 al patrimonio inmueble de la población valenciana.

Por su parte, la regidora presentó el martes un escrito por registro de entrada del ayuntamiento en el que anunciaba que tanto ella misma como sus familiares renuncian a esta parcela y la entregan al consistorio para que pueda disponer de ella. Además, la munícipe socialista leyó este mismo escrito en el pleno, dentro del apartado de ruegos y preguntas.

Este asunto se retrotrae a 2001 cuando el progenitor de María Ángeles Navarro solicitó al consitorio una permuta de unos terrenos para poder ampliar un campo de naranjos a cambio de ceder 48 hanegadas al patrimonio municipal. Según el relato de la concejala, pasó el tiempo y el equipo de gobierno de entonces del PP, liderado por Salvador Pérez, no le contestó. Entonces su padre ocupó un pequeño terreno anexo a su propiedad según cuenta la propia afectada «pero en ningún momento toda la parcela municipal que me adjudica el consistorio». Además, cuando entró en la corporación, María Ángeles Navarro habló con el secretario y le comunicó este problema con el objeto de regularizarlo, «pero han pasado varios años y no he tenido contestación». Bien es cierto que en la pasada Junta de Gobierno de principios de julio, el equipo de gobierno formado por Unión Popular de Nàquera (UPdN) y el PSOE decidió seguir adelante con su reclamación de los terrenos y darle audiencia para que pudiera defenderse en este expediente. Pero finalmente, «yo he decidido adelantarme y devolver esta parcela al pueblo porque mi familia y yo, que somos una familia de trabajadores, estamos cansados se salir en las redes sociales y de soportar críticas injustas e interesadas durante los últimos meses».

El expediente sigue adelante

Con independencia de que la concejala haya devuelto esta parcela, el expediente administrativo está en marcha y podría acabar en el juzgado. El alcalde Damián Ibáñez de UPdN entiende que estos propietarios tienen que devolver las tierras pero que también tienen que hacer frente a una multa económica por el beneficio obtenido por la explotación de los naranjos durante este tiempo en que la titularidad no ha sido regularizada. La concejala, en declaraciones a este diario, no se negó a pagar al consistorio por este último concepto aunque volvió a repetir que jamás ha tenido «una notificación oficial en este sentido» y aclaró que los naranjos «llevan plantados unos 7 u 8 años como mucho, por tanto, no han generado beneficios desde 2001 en ningún caso».

«El ayuntamiento me robó»

Por último, María Ángeles Navarro avanzó que cuando el conflicto con la parcela de los naranjos quede cerrado y solucionado, piensa denunciar al ayuntamiento de Nàquera, «porque hace años también me robó a mí otra parcela ubicada junto al Parque Aldán, que es mía y que el consistorio permutó a un constructor como si fuera de propiedad municipal cuando no es cierto».