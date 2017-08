Las clavariesas de Nàquera piden disculpas por usar una foto de l' Hort de les Alfàbegues de Bétera

Las clavariesas de la Mare de Déu d´Agost de Nàquera han pedido disculpas en Facebook por haber utilizado una foto de l´ Hort de les Alfàbegues de Bétera en una imagen que han utilizado en las redes sociales para promocionar las fiestas de esta población valenciana donde también se ofrendarán estas plantas aromáticas el próximo 15 de agosto. La difusión de esta imagen había causado un gran malestar entre los vecinos de Bétera y dio lugar a una queja formal por parte de la alcaldesa Cristina Alemany al alcalde de Nàquera Damián Ibáñez.

El propio Ibáñez habló con las clavariesas que finalmente han emitido un comunicado para reparar esta utilización no adecuada de la foto. Este hecho no enturbia el entusiasmo que han puesto este grupo de mujeres naqueranas para recuperar esta fiesta a la Mare de Déu d´Agost, que hacía 10 años que no se realizaba en su pueblo.



Alfàbegues de récord en Bétera

Por otro lado, Bétera abrió ayer sus fiestas en las que este martes 15 de agosto se honrará a la Mare de Déu con la tradicional ofrenda de les Alfàbegues Monumentals, que este año superan los 2,5 metros de altura; y de las cuales una pesa 1.600 kilos. 2017 ha sido un gran año para estos vegetales ya que en 2012, año en que la fiesta entró en el Libro Guinness, se llegó a cultivar un ejemplar de 2,85 metros. Los mayorales y los festeros llevarán las 16 plantas gigantes desde l´Hort a l´Església de la Puríssima y lanzarán 17.000 kilos de confeti en un derroche iconoclasta de color y alegría que aspira a ser declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.