Riba-roja paga los gastos de su biblioteca pese a que está a nombre del Estado

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha denunciado que la actual biblioteca pública de su municipio está inscrita a nombre del Ministerio de Hacienda pese a que es el propio consistorio el que se hace cargo de los gastos de mantenimiento del inmueble y del personal que trabaja en él.

Según fuente municipales, el motivo por el que esta instalación se encuentra a nombre del Estado y no del ayuntamiento de este municipio del Camp de Túria reside en las diferencias existentes entre el Ministerio de Hacienda y el Registro de la Propiedad sobre la superficie total que ocupa la biblioteca. Hasta que no haya un entendimiento entre ambas partes, el edificio no podrá ser inscrito a nombre del consistorio, según advierten desde el propio ayuntamiento.

Ante esta circunstancia, el pleno municipal ha acordado hacer un nuevo inventario de todos los bienes y derechos de naturaleza municipal, ya que el que se encuentra ahora en vigor data del año 1993 –con algunas rectificaciones y modificaciones puntuales–. El objetivo de la corporación de Riba-roja es comprobar si tiene alguna situación similar a la de la propiedad de la biblioteca con algún otro elemento patrimonial del municipio.

Esta decisión también viene motivada por el informe de fiscalización de las cuentas del año 2014 realizado por el Síndic de Comptes, en el que se advertía de la falta de un inventario actualizado de bienes y derechos por parte del ayuntamiento, que debe contar con el visto bueno del alcalde y la posterior aprobación por parte del pleno municipal.