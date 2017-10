Llíria suspende los 'bous i cavalls' por los resbalones por la cera de las procesiones

La Semana Taurina de Llíria tenía programadas hasta cinco entradas de «bous i cavalls», pero al final sólo se llevarán a cabo tres. Los resbalones de los caballos y las caídas de los jinetes en los recorridos celebrados durante los pasados sábado, domingo y lunes han llevado al consistorio edetano, la Federació de Penyes Taurines de Llíria, la Asociación de Caballistas y la Penya Centauros Edetanos a suspender las dos entradas restantes que estaban programadas para ayer jueves y mañana sábado «por motivos de seguridad». Al parecer, la causa de estas caídas se encuentra en la cera que ha quedado en el asfalto procedente de los cirios que portaban los feligreses hace dos semanas durante la procesión de la Baixà de Sant Miquel, según explicó ayer a Levante-EMV el concejal de fiestas, Pedro Vicente.

El hecho de que durante las tres primeras entradas de «bous i cavalls» se produjeran al menos cuatro caídas en las que los jinetes sufrieron algunas heridas leves, según reveló el propio Vicente, provocó que representantes del consistorio y de los festejos se reunieran el pasado miércoles para evitar males mayores en los dos actos con caballos que quedaban pendientes. En dicho cónclave encontraron como la causa de estos resbalones la cera que queda todavía en la calzada de la Baixà del pasado 28 de septiembre, ya que ésta transitó el mismo recorrido que las entradas. «Se había echado una resina y antideslizante, pero parece que no ha sido suficiente. El año pasado se utilizó el mismo recorrido, que lo eligen los propios caballistas, y no pasó nada. Pero lo cierto es que este año ha habido varias caídas y no queríamos que se produjera ningún accidente grave», explicó Vicente.

Ante la nueva situación, el edil señaló que la única solución posible para continuar con las entradas programadas pasaba por echar arena en el asfalto que evitara así, en la medida de lo posible, los resbalones de los animales y las consecuentes caídas de los jinetes. Sin embargo, el hecho de que ayer jueves fuera festivo por el Día de la Hispanidad, dificultaba la puesta en marcha de esta solución al no haber operarios municipales disponibles para tal efecto. «No ha habido tiempo de reacción, por lo que definitivamente se decidió suspender las dos entradas», reconoció Vicente. Eso sí, el concejal insistió en que la cancelación de los dos actos fue consensuada tanto con la Federació de Penyes Taurines como con la Asociación de Caballistas y la Penya Centauros Edetanos, con tal de garantizar la seguridad de todos los participantes.

El resto de actos continúan

Pese a la suspensión de estas dos entradas, el resto de actos programados para la Semana Taurina de Llíria han seguido adelante y continuarán hasta mañana sábado, cuando se cierran las fiestas. De hecho, ayer se hizo una suelta de vacas y «embolà», además de otros actos. Durante el día de hoy habrá juegos con carretones para los más pequeños y concurso de recortes. Mañana sábado cerrarán la Semana Taurina la suelta de un toro y de dos vacas por la tarde y un toro cerril embolado en el pilón, además del embolado de todos los animales de la tarde.