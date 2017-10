PSPV y Compromís pactan gobierno en Llíria dos años después de romper

En noviembre de 2015 PSPV y Compromís-MoVe rompieron el primer pacto de izquierdas de esta legislatura en Llíria. Desde entonces, el socialista Manuel Civera ha gobernado en minoría, aunque recientemente entraron en su ejecutiva los ediles de Llíria Puede, Juan Carlos López, y de Ciudadanos, Juan José Alcayde. Esta maniobra, que provocó que López se diera de baja de Podemos y que Ciudadanos expulsara de su formación a Alcayde, fue insuficiente para lograr la mayoría en la corporación local: era necesaria la colaboración de Compromís.

Ahora, dos años después de la ruptura, según ha podido saber este periódico, ambas formaciones ultiman un acuerdo de gobierno que está previsto que se formalice el próximo martes con la firma correspondiente de sus dos líderes: Manuel Civera y Paco García. Con este acuerdo, la ejecutiva recuperará la mayoría con sus siete concejales, los cinco de Compromís y dos del grupo de no adscritos –López y Alcayde–, mientras que en la oposición tan solo quedarán los seis ediles del PP e Isabel Aigües, que recientemente dimitió como regidora socialista.

Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que se ha llegado a un pacto «con unos objetivos claros y en beneficio de la ciudadanía». Del mismo modo, anticiparon que en el nuevo acuerdo se incluirán delegaciones y objetivos de gobierno, aunque no han trascendido cuáles son en concreto. Precisamente, ese fue el eje sobre el que Compromís-MoVe argumentó la ruptura de 2015, cuando advirtieron de que el PSPV no había querido firmar un protocolo que sirviera de base para establecer un acuerdo de gobierno. No obstante, en esos escasos meses de ejecutiva conjunta, ya se produjeron diversos desencuentros relacionados con el polígono de Carrasses, el apoyo a los bous al carrer o el futuro del Conservatorio.

Hace justo un año ya se produjeron algunos acercamientos con la intención de conformar un nuevo gobierno entre ambos partidos que no llegaron a buen puerto. Parece que esta vez, tras dos meses de intensas negociaciones, sí será la vencida, y PSPV y Compromís, si no salta la sorpresa, gobernarán en mayoría de nuevo.