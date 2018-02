Una edil del PP de Nàquera deja el partido y se pasa al grupo no adscrito

La concejala del Partido Popular de Nàquera Lidón Gil se dió de baja de esta organización el pasado lunes 19 de febrero y se pasó al Grupo No Adscrito dentro de la corporación municipal. Así lo confirmó la propia regidora a Levante-EMV. Gil señaló a este periódico que su decisión ha sido «muy personal y meditada desde hace ya tiempo» y subrayó :«Seguiré trabajando por el interés general de Nàquera». En cualquier caso, pese a no formar parte ya del partido por el que fue elegida -el PP- no va a dimitir y seguirá en el ayuntamiento. Tal como recoge el Diccionario de la Real Academia Española en su segunda acepción, Lidón Gil puede ser calificada de tránsfuga porque es «una persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato».

El paso de Gil al Grupo No Adscrito significa que el PP, en la oposición, pierde una de sus tres concejales. Además, la mayor parte de la oposición naquerana -los populares, el PSPV y Ciudadanos- cree que la exconcejala popular va a ayudar al alcalde Damián Ibáñez, de Unión Popular de Nàquera (UPdN), que gobierna desde el verano pasado en minoría cuando se rompió su acuerdo con los socialistas. Fuentes del ejecutivo local presidido por Damián Ibáñez negaron que Gil vaya a integrarse en el gobierno del alcalde. «No tienen nada acordado», dijeron a preguntas de este diario. Las mismas fuentes sostienen que Gil «votará las cuestiones en conciencia», lo que le parezca bien para el pueblo, a favor, y lo que no, en contra. Eso sí, el alcalde no tendrá mayoría absoluta en ningún caso.

De todos modos, la marcha de esta regidora abre una nueva crisis municipal y orgánica en el PP de Nàquera. En este mandato, Gil se marcha al Grupo No Adscrito y se repite la historia. En la anterior legislatura, entre 2011 y 2015, otra concejala popular María Victoria García, también abandonó el PP y se inscribió en el Grupo No Adscrito. Justo después de que Ibáñez se quedase entonces también en minoría tras romper con IVIN. Además, el PP tiene una gestora actualmente, cuya presidenta es la portavoz municipal Belén Ibáñez. El expresidente del PP local José Enrique Fraile dimitió al principio de esta legislatura porque fue el artifice de esta candidatura municipal que tan malos resultados cosechó en las elecciones de hace casi 3 años.