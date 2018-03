Bétera ahorrará 94.000 € a Mas Camarena al recoger su basura

El Ayuntamiento de Bétera ha aprobado la ampliación del contrato del servicio municipal de recogida de basura que ahora incluirá a la urbanización de Mas Camarena. ¿Qué supondrá esto? Los vecinos de los alrededor de 1.250 hogares de este núcleo ahorrarán unos 94.000 euros al año, según reveló el portavoz del grupo político Mas Camarena-CUBE, Salvador Beltrán.

Hasta ahora, el servicio de recogida de residuos urbanos de Bétera no llegaba hasta Mas Camarena. Los propios vecinos tenían que pagarlo su cuenta, lo que les costaba alrededor de 100.000 euros. Se da la circunstancia de que Bétera no cuenta con tasa de basuras desde 2007. No obstante, con la aplicación del nuevo contrato –que fue aprobado por todos los concejales del consistorio salvo por el no adscrito, Pedro Gallén, que se abstuvo– la factura no quedará a cero para los vecinos de Mas Camarena. Deberán pagar unos 6.500 euros por la entrada de los operarios en los sectores de las urbanizaciones. Así, el ayuntamiento defiende que asume el precio que cuesta recoger la basura hasta la entrada del sector, y le pasa el cargo una vez dentro de la urbanización a sus residentes.

Tras pedir la independencia

Esta medida se adopta tan solo un mes después de la polémica petición de Mas Camarena-CUBE de que se considerara su urbanización y Torre en Conill como Entidad Local Menor (ELM) por la falta de servicios respecto al casco urbano que denuncian sus vecinos.

El consistorio beterano tumbó la propuesta rápidamente, pero en cuestión de un mes ya ha tomado dos decisiones en favor de los vecinos de las urbanizaciones. Así, en primer lugar anunció la próxima construcción de un colegio en Torre en Conill, y ahora confirma que recogerá la basura de Mas Camarena con el consiguiente ahorro económico para sus vecinos, si bien este servicio ya funcionaba desde el pasado 1 de enero con un contrato menor en virtud de los compromisos adquiridos por la alcaldesa, Cristina Alemany, con sus residentes, según detalló Beltrán.

A todo ello se añade una partida de 100.000 euros que la concejalía de Obras Públicas ha destinado a los pozos de tormenta que tienen como objetivo evitar las inundaciones en Mas Camarena.