La falla Gran Via del Sud renueva su dominio en Bétera

Falla de Gran Via del Sud, de Bétera. A. Bétera

La comisión de Gran Via del Sud ha vuelto a lograr el doblete con el triunfo tanto en la categoría de monumentos grandes como en infantiles de Bétera. De este modo, esta falla reedita el logro que ya consiguió tanto el año pasado como el anterior.

Entre los monumentos grandes, el podio encabezado por Gran Via del Sud lo completan Gran Via de l'Est, segunda, y L'Albereda, tercera.

Mientras, en infantiles, el segundo premio lo ha obtenido La Barraca y el tercero, Gran Via de l'Est.

Monumentos grandes

1. Gran Via del Sud

2. Gran Via de l'Est

3. L'Albereda

4. Carraixet

5. La Barraca

Monumentos infantiles

1. Gran Via del Sud

2. La Barraca

3. Gran Via de l'Est

4. Carraixet

5. L'Albereda

Ingenio y Gracia: Gran Via del Sud

Ingenio y Gracia Infantil: Gran Via del Sud

Ninot Indultat: L'Albereda

Ninot Indultat Infantil: Gran Via del Sud

Ninot Indultat Votación Popular: Gran Via de l'Est

Ninot Indultat Infantil Votación Popular: Gran Via del Sud