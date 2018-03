Quinto doblete consecutivo para Plaça Pedralba en Llíria

La comunidad fallera del Camp de Túria fue ayer un hervidero a la espera de los diferentes premios que tenían que otorgar sus pertinentes juntas locales a los mejores monumentos. Repitieron el máximo galardón en las grandes respecto al año pasado Josep Antoni en la Pobla de Vallbona, Gran Via del Sud en Bétera y Plaça Pedralba en Llíria, que logró su quinto doblete consecutivo con el triunfo también en categoría infantil. Mientras, en Benaguasil se impuso Plaça dels Bous y en Riba-roja de Túria, La Unió.

La gran triunfadora del día fue la comisión de Plaça Pedralba, en Llíria. Ya son cinco los años seguidos en los que esta comisión edetana se alza con la victoria al mejor monumento tanto en grandes como en infantiles. Se quedó a las puertas de la gloria en las grandes Avinguda dels Furs, que quedó segunda, mientras que Pla de l´Arc obtuvo la tercera plaza. Mientras, entre las infantiles, el segundo premio se lo llevó la falla de Alpelic y el tercero, la Avinguda dels Furs.

Otros dos dobletes se otorgaron en Bétera y en Benaguasil. La comisión de la Gran Via del Sud salió de la entrega de premios de Bétera «envuelta» de banderines tras llevarse el triunfo al mejor monumento grande y el infantil. El podio lo completaron en los monumentos grandes Gran Via de l´Est, segunda, y l´Albereda, tercera. En infantiles, el segundo premio fue para La Barraca y el tercero para Gran Via de l´Est.

En Benaguasil, la falla Plaça de Bous se llevó el máximo galardón en monumentos grandes y pequeños de la Sección 1ª tras derrocar a Atra que Tal, segunda en esta ocasión. Carrer de Llíria quedó tercera. En Sección 2ª de grandes venció Topairet y en 3ª Cervantes. En infantiles de 2ª y 3ª ganó El Picaor.

La Pobla de Vallbona volvió a condecorar a la falla Josep Antoni en grandes, aunque en las infantiles le arrebató el título Plaça de l´Hort. Ambas alternaron primer y segundo puesto en las dos categorías para dejar en tercer lugar a Trinquet.

Por último, en Riba-roja de Túria, la comisión de La Unió se hizo con la victoria en los monumentos grandes, por delante de L´Amistat –vencedora el año pasado– y L´Harmonia. En infantiles, el triunfo fue para L´Harmonia, mientras que la segunda plaza se la llevo Turia y la tercera, La Unió.