Nàquera aplaza la «cremà» de sus tres fallas al sábado por el viento

Las tres fallas de Nàquera continuarán en pie al menos hasta el próximo sábado. Los presidentes de las tres comisiones falleras del municipio, el jefe de la policía y Protección Civil decidieron aplazar el pasado lunes la cremà de los monumentos por los riesgos en que se habría incurrido por culpa del fuerte viento que azotaba el término municipal naquerano, en pleno corazón del Parc Natural de la Serra Calderona.

La previsión meteorológica ya avisaba de que durante el día de San José habría vientos fuertes, por lo que, según indicaron fuentes municipales, las autoridades ya se reunieron por la mañana con los responsables de las tres comisiones falleras de este municipio del Camp de Túria (Amics de Nàquera, L´Encarnació y Sant Francesc) y se emplazaron a tomar una decisión a las 21 horas, poco antes de la hora programada para la tradicional cremà.

Como la fuerza del viento no remitía, los presidentes de las fallas, la Policía Local y Protección Civil convinieron aplazar el acto. La nueva fecha prevista para la cremà en Nàquera es el próximo sábado 24 de marzo para que los falleros y el resto de vecinos del municipio puedan disfrutarla en víspera de un día festivo. No obstante, según señalaron las mismas fuentes, la celebración de la cremà estará supeditada de nuevo a que no se den las mismas condiciones de viento.

El incendio de 2006

Esta no es la primera vez que se aplaza la cremà en Nàquera por culpa del viento. Ya ocurrió en 2015, cuando también se retrasó unos días.

Por otra parte, se da la circunstancia de que un castillo de fuegos artificiales en el municipio provocó un incendio forestal en 2006, por el que fue condenado el entonces alcalde Ricardo Arnal a cuatro meses de cárcel –conmutados por una multa de 2.160 euros– por permitir el disparo pese a estar en Nivel 3 de Preemergencia por peligro de incendio forestal.