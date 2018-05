EU pide la dimisión de la portavoz de Compromís en l'Eliana por «amenazas»

Pese a que en el pasado llegaron a compartir lista en algunos comicios electorales, la brecha abierta entre Esquerra Unida y Compromís en l'Eliana es más profunda cada día que pasa. El último episodio ha sido la petición del portavoz de EUPV, José Lorente, a su homóloga de Compromís, Isabel Montaner, de que dimita por unos supuestos «insultos y amenazas» que esta última habría vertido contra él mediante un mensaje. Y todo esto a tan solo un año de que se celebren las próximas elecciones municipales, en las que previsiblemente luchen por el mismo segmento de voto.

Lorente realizó esta petición en el apartado de ruegos y preguntas, en el que alegó que Montaner le había insultado y amenazado. Así, se dispuso a leer el mensaje que recibió de la dirigente de Compromís: «Buenos días. Solo para quedarme más tranquila. Eres un demagogo, mentiroso y para mí inmoral y mala persona. Cuando quieres me dices todas tus declaraciones a la cara». «Este municipio no se merece estar gobernado por una representante que amenaza e insulta a un adversario político», argumentó Lorente.

A consultas de este periódico, Isabel Montaner reconoció que escribió dicho mensaje. «No estoy especialmente orgullosa de lo hecho, porque sé que lo va a interpretar mal, pero yo no le he amenazado», explicó. Para contextualizar dicho escrito, Montaner añadió que el concejal de EU –que dejó el equipo de gobierno en marzo del año pasado, tan solo tres meses después de que se incorporara precisamente Compromís– había promovido ciertas «difamaciones e insidias sobre temas no judicializados de ámbito administrativo». «Dijo que había habido una irregularidad en el proceso de bolsa de trabajo de auxiliares de administración para favorecer a un familiar bajo la premisa de que 'si no es ilegal, cuanto menos es inmoral'», señaló Montaner. «Si tiene algo contra un procedimiento de la administración, tiene ahí los juzgados. En el diálogo siempre nos encontrarán, en las difamaciones no», agregó.

Asimismo, Montaner aseguró que no piensa dimitir por este motivo y que el alcalde, el socialista Salva Torrent, tampoco se lo ha pedido. Además, insistió en que cuenta con el apoyo de la dirección local y comarcal de su partido.