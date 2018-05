Transparencia exige a San Antonio que dé información a la oposición

El Consell de Transparencia de la Generalitat ha emitido un informe en el que exige al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber a facilitar la información municipal reclamada por un edil de Plataforma-Guanyem SAB-Compromís, en la oposición.

El conflicto parte de la petición de este edil de documentación sobre el suministro municipal de agua en 2016. Al no recibirla en tiempo y forma, éste acudió al Consell de Transparencia, que reconoció su derecho a recibir la información e instó al consistorio a incoar un expediente sancionador por no darla. Tras ello, el mismo concejal solicitó al ayuntamiento que le comunicaran el nombramiento de instructor y secretario de este procedimiento sancionador, lo que se le negó con el argumento de que no era parte interesada en el proceso. Ahora Transparencia exige que se le dé esa información, ya que tiene derecho a ello en su condición como concejal.