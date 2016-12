La gota fría pone la puntilla al campo y causa graves daños en infraestructuras

Después de tres días de intensas lluvias torrenciales, el tiempo concedió por fin un respiro ayer que permitió comprobar el verdadero alcance de los daños que ha provocado uno de los peores episodios de lluvias torrenciales de las últimas décadas en la geografía de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Mientras se calibra el impacto económico de los destrozos y comienza a restablecerse la normalidad en los caminos, carreteras y ramblas afectados por desprendimientos y escorrentías de agua, así como en los bajos y casas inundados, el sector agrícola se hace a la idea de que las pérdidas serán cuantiosas. La Unió de Llauradors vaticina que el 100% de la cosecha de caquis que quedan por recoger en la Costera se va a echar a perder, mientras que en las mandarinas y navelinas se va a profundizar los estragos que ya provocó el último aguacero de principios de mes, que tiró al suelo buena parte del cultivo.

Llueve sobre mojado. Los campos no admiten más agua y al exceso de humedad tira el fruto que queda por recolectar del árbol. En la Vall d'Albaida, el secretario de La Unio Paco Benavent advierte de pérdidas del 100% en las navelinas, lo mismo que el caqui ecológico „no tratado con productos„, que ya tenía un estado de madurez avanzado y afronta una comercialización complicada. Curiosamente, no se recogieron antes porque con la sequía tenían un calibre pequeño. «Hemos pasado de una sequía extrema a ahogarnos. Estas cantidades de agua no son buenas para ningún árbol», lamenta Benavent.

Pero los daños más graves se registran en las infraestructuras agrícolas. Caminos, márgenes, ribazos e instalaciones de goteo han sufrido desperfectos por todo el territorio. «Todos son pérdidas para el bolsillo. Hemos pasado de sufrir sobrecostes brutales para pagar el agua a sumarle más gastos porque nos ahogamos», ahonda el agricultor. Aún así, la percepción general es que el temporal ha sido más beneficioso que perjudicial. «Para los pozos y acuíferos es un alivio. El año pasado estuvimos todo el año regando y este año empezaremos a regar en abril o mayo», valora Julián Úbeda, de La Unió de la Costera.

Moixent, Vallada y Enguera son las localidades con más daños en las comunicaciones. En esta última población, el ayuntamiento evalúa y valora los daños, aunque el alcalde, Óscar Martínez, avanza que han sido «más severos y estructuralmente más importantes» que los de principios de mes en la sierra de la localidad. Las ramblas se han desbordado con las lluvias torrenciales y se han llevado la base de un puente que está a punto de derrumbarse. Los desprendimientos e inundaciones han cerrado numerosas vías de comunicación y aislaron a una parte del diseminado.

En Xàtiva, donde los servicios municipales atendieron más de 200 emergencias, la pasarela ubicada en las inmediaciones del paraje de la Xopà d'Alboi, cerca de la Cova Negra, ha quedado destrozada. El consistorio está cuantificando los daños. En l'Olleria, la Policía Local atendió hasta 23 incidencias el lunes y cerró ocho caminos, de los cuales solo uno seguía ayer inutilizable por desprendimientos. Cinco árboles también se han desplomado en distintos puntos, uno de los cuales obligó a cerrar un parque. Los agentes también han intervenido en viviendas por desprendimientos de cascotes y cornisas.

Las intensas lluvias han obligado a retrasar unos 15 días la recolección de la aceituna en municipios como Bellús, Benissuera, Guadasséquies y Alfarrasí. Además, el temporal ha ocasionado daños al fruto y muchas de las aceitunas que aún siguen en el árbol han caído al suelo por las lluvias y el agricultor ya da por perdidas, al no poderse recoger. El rendimiento que ofrecerá el aceite que se extraiga de esas aceitunas también bajará, según han alertado los productores de la zona.