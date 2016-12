Impecable. El Olímpic ha acabado el año invicto, a siete puntos del segundo clasificado. Después de un descenso, de configurar un nuevo equipo, de la llegada de un nuevo entrenador desconocido para muchos, pocos podrían haber imaginado una trayectoria así, y me incluyo. Los «cocos» de la categoría están cada vez más distanciados. De seguir así las cosas el Olímpic será equipo de promoción con mucha antelación, y posiblemente le sobre el tramo final de la liga, precisamente, ante los equipos más complicados.

Curiosamente, no ha habido partido fácil el último del año. Es un líder intratable pero que se le ve «tratable». Y eso me encanta. El Olímpic no es una apisonadora que gana sin jugar, es más bien un martillo percutor, de esos que golpea, golpea y vuelve a golpear hasta romper el muro, martillo que require siempre mucho esfuerzo y trabajo. Ante el Bunyol, equipo en posición de descenso, el gol tardó en llegar. Hubo momentos en los que el rival quiso tratar al Olímpic de igual a igual viendo que no remataba las ocasiones creadas. Y ese fue su error. Es cuestión de «concentración». Este término lo utilizaron los dos entrenadores. Mantener la concentración durante un partido como lo hace el Olímpic es muy difícil. Pese al cero a cero, pese a las bajas, pese al rival, el equipo siempre intentó jugar, crear, no volverse loco, seguir, y salió esa jugada de Solano que remató Marc Cosme. Lo hemos visto en otros partidos. Y en defensa unos no se acercan y otros lo intentan desde muy lejos.

Y así vamos. Los jugadores entran en el vestuario con Mi gran noche de Raphael, evidencia de su estado de ánimo. Hay grupo y hay objetivo: no perder ni un partido y conseguir el ascenso. Desde ahora disfrutan de unos días de descanso. Vendrá bien para recuperar lesionados. El presidente entregó a los socios su felicitación de Navidad, un buen detalle. Lo tiene claro: quiere el ascenso. En eso están, ¡feliz Navidad a todos!