on estàs, canal 9?

O n estàs, Canal 9, que et busque i no et trobe, informant del temporal? T'enyore. Es van omplir pantans com el de Beniarrés i Bellús, i van haver d'obrir comportes? però no ho vàrem poder veure a Canal 9. Es va desbordar el Clariano al seu pas per Ontinyent, i van haver de desallotjar veïns. Però no ho vam veure en Canal 9. Diuen que per Alberic es va eixir el Xúquer, i que així ho feia el Barranc de Barxeta en algun punt, igual que el riu Segura, el Girona i el Gorgos, entre d'altres; i hi havia torrents que inundaven carrers i ciutats. Camins rurals intransitables. Escoles tancades i morts per ofegament. I Canal 9 no estava. Tots buscaven notícies, que uns trobaven a través de la premsa o la ràdio, però tots no tenen premsa o escolten la ràdio. Altres les trobaven per Facebook o Twitter, però tots no tenen Facebook o Twitter. Altres, per algun canal de televisió de poca audiència. Però tots no veuen aquestos canals?

El que sí veien i escoltaven tots, més si cal en aquestos dies de pluges torrencials, era l'espai l'Oratge en Canal 9. Ahí era on ens assabentàvem, dels llits dels rius més pròxims, així com de la situació dels pantans, dels nostres barrancs, de l'estat dels nostres camins, de les nostres carreteres més pròximes, de les nostres ciutats, els nostres carrers i camps; els del costat. Esta vegada, la gran majoria de nosaltres ens hem hagut d'assabentar per les cadenes de televisió nacionals que donaven les notícies de la nostra terra de forma general, dins de moltes altres notícies generals. Sense la dedicació exclusiva i prioritària que ens donava Canal 9. Mentrestant, els alcaldes, el president de la Diputació i el mateix president de la Generalitat es multiplicaven i desganyitaven donant informació de l'estat de cada poble, de la província o de la Comunitat, pels mitjans que tenen al seu alcans, arribant tan sols a una part de la població. Canal 9 estava muda sense poder parlar ni informar. Maleïsc el dia, en què per culpa de les males gestions d'una gentola et van haver de tancar. Mai els vaig perdonar, als qui amb les seues roïnes, abusives, egoistes i partidistes decisions, van provocar la fallida i el tancament, que al poble valencià ens ha deixat desinformats per televisió. Sí, t'he notat a faltar, i no passa un dia, i amb dies com aquestos més que mai, que no em pregunte: On estàs, Canal 9?